Дополнительные нефтегазовые доходы в марте оказались выше прогноза

Минфин РФ сообщил, что фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета по итогам марта оказался на 39 млрд рублей больше прогнозного показателя. В связи с этим ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу сократятся с 5,4 до 3,7 млрд рублей. В апреле федеральный бюджет, по оценкам министерства, недополучит 113,6 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

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«Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам марта 2023 года составило 39,0 млрд рублей. Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 74,6 млрд рублей», — говорится в сообщении министерства финансов РФ.

Операции будут проводиться в период с 7 апреля по 5 мая 2023 года. Ежедневный объем продажи юаней составит в эквиваленте 3,7 млрд рублей. С 7 марта по 6 апреля объем продаж был на уровне 5,4 млрд рублей в день (всего 119,8 млрд).

По данным министерства, поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ в марте составили 688,2 млрд рублей. Это на 32% больше по сравнению с февралем, и на 75,5% меньше, чем в марте 2022 года (1,208 трлн рублей). За три месяца 2023 года федеральный бюджет получил от нефтегазовой отрасли 1,635 трлн рублей против 2,974 трлн рублей годом ранее.

