Эксперт - Более 50 моногородов внедрят цели устойчивого развития

Второй этап проекта по интеграции целей устойчивого развития (ЦУР) в моногорода России начнется в 2023 году. Его границы расширят: принять участие смогут еще более 50 моногородов.

Инициированный в конце 2020 года на площадке ВЭБ.РФ, проект призван повысить качество жизни и социально-экономического развития моногородов. Участники проекта получают новые компетенции в области устойчивого развития, лучший опыт и становятся участниками совместных мероприятий по наиболее актуальным темам.

В ходе второго этапа города будут оценивать по трем показателям: экономика, общество, окружающая среда и экология. Каждый моногород получит индивидуальный план и практические шаги по достижению ЦУР, которые разработало московское правительство совместно с независимыми экспертами и в партнерстве с ВЭБ.РФ.

Напомним, в первом этапе участвовали 12 моногородов России из 8 регионов, включая Череповец, Новокузнецк, Набережные Челны, Норильск, Нижнекамск и Тольятти.

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы провел оценку текущей ситуации и в соответствии с системой показателей ЦУР и выработал адресные рекомендации по 5 направлениям совершенствования городского управления, отметил глава департамента Владислав Овчинский. В их числе планирование мер и стратегий, данные и информация, многоуровневое управление, вовлеченность, финансирование и составление бюджета.

Участники проекта добились успехов по многим показателям, таким как «Хорошее здоровье и благополучие», «Качественное образование», «Ответственное потребление и производство». А результаты четыре моногородов отметили в докладе комиссии ООН по науке и технике. Так, в Тольятти инновационная деятельность получила активную господдержку, а Череповец, Норильск и Магнитогорск отличились успешной реализацией комплексных планов социально-технического городского развития в целях развития индустриализации и создания новых рабочих мест.