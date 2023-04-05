Эксперты ВШЭ заявили о потенциале роста российских производителей пластика

Около 50% российского импорта и 30% российского экспорта пластиков в 2021 г. пришлось на страны, которые ввели санкции. При этом по ряду пластиков российский рынок обеспечен сырьем. Но с учетом того, как влияют поставки пластиков на основных потребителей (жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, автомобилестроение и упаковка), интегральная оценка потерь российской экономики от прекращения внешней торговли со странами, которые ввели санкции, может достичь 257 млрд. долл. США или 18,4 трлн. рублей ежегодно - что составляет около 14% ВВП, подсчитали эксперты ВШЭ.

«Этот пессимистичный прогноз построен в предположении полного отсутствия усилий, направленных на импортозамещение. Однако у российского производства пластиков есть существенный потенциал для развития, компании реализуют инициативы, направленные на адаптацию к санкционным условиям», — говорится в документе. В целом исследователи полагают, что российские производители крупнотоннажных полимеров к 2022 году существенно окрепли, а вот сфере мелко- и среднетоннажной химии необходима поддержка со стороны государства.

Критические отрасли

Спрос на пластик в отечественном автомобилестроении, строительстве и производстве упаковки (совокупно эти отрасли потребляют до 70% объема его производства) к 2028 году может достичь 37% в отдельных категориях (по сравнению с 2021-м). Кроме того, потребность в российском пластике есть у отечественной отрасли медицинских изделий. Например, чтобы увеличить собственное производство одноразовых шприцев, к 2028 году объемы их производства необходимо утроить. И здесь отдельное внимание должно уделяться развитию проектов отечественных компаний-переработчиков сырья.

Перспективы роста

В 2022 году основные вызовы в российской отрасли производства и переработки пластика были связаны с ограничениями доступности сырья и компонентов, а также с ограничениями на экспорт продукции российских производителей, ограничениями в международной логистике, разрывом технологических связей. Логистические цепочки постепенно восстанавливаются, а поставки переориентируется со стран ЕС в пользу Турции, АТР и Ближнего Востока.

В 2021 году базовые полимеры российского производства занимали долю в 70% внутреннего рынка. Примерно 25% от общего объема выпуска экспортировалось. Поэтому скачок цен на импортные полимеры в марте прошлого года не стал катастрофой для российской промышленности. У отечественных производителей полимеров, среди которых СИБУР, Газпром, Лукойл, в приоритете внутренний рынок. Во многом благодаря потенциалу локальных производителей полимеров и проектам, которые они осуществляют, удалось оперативно заместить импорт полимерного сырья и избежать спада отрасли, отмечают в ВШЭ.

Зависимость от импорта в отечественной средне- и мелкотоннажной химии значительно более сильная, говорят аналитики. Большое количество добавок, красителей, и других компонентов поставлялось в РФ из стран, которые ввели санкции. Поэтому, по мнению экспертов ВШЭ, задачи импортозамещения на рынке пластиков, в первую очередь, — разработка рецептур и развитие производства специализированных добавок. В то же время российские промышленники уже реализуют не менее 50 инициатив. Так, предприятие СИБУРа «Нижнекамскнефтехим» провело опытно-промышленные испытания российского катализатора, необходимого для производства полиэтилена. Новый компонент не имеет аналогов в России. Весной 2022 г. производитель запустил для своих клиентов программу поддержки и оказывал помощь с подбором компонентов-аналогов, оперативной доработкой рецептур под эти аналоги и централизованной закупкой компонентов. Компания ПКФ «Атлантис-Пак» ввела в строй завод по производству барьерной пленки для пищевой продукции, что по оценкам компании позволит сократить долю импорта на данном российском рынке с 25-30% до 15%

Напомним, в рамках 8 пакета санкций против России Евросоюз с 2023 года запретил ввоз первичных полимеров и продукции, которая из них производится (пластмассовых плит, листов, пленок, лент, труб, шлангов). При этом, по прогнозам аналитиков, в ближайшие годы можно ожидать опережающего роста потребления пластиков в странах, которые не присоединились к антироссийским санкциям. В их числе Турция, Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Вместе с тем, российские производители полимеров уже суммарно нарастили экспорт в АТР.

В будущем софинансирование со стороны государства может стать оптимальной формой поддержки российских производителей. Отдельное внимание должно уделяться развитию проектов отечественных компаний-переработчиков сырья. «От того, насколько успешно локальные производства реализуют программы по переработке материалов, во многом зависят темпы развития отрасли в целом. При этом проблема импортозамещения в цепочке производства пластиков должна рассматриваться для каждого продукта и отрасли по отдельности», — резюмируют эксперты.