Федор Конюхов: «Все рекорды по воздухоплаванию на тепловых аэростатах принадлежат сейчас России»

Подробности и итоги самого длительного в мире полета на тепловом аэростате в составе пилотов Федора Конюхова и президента «Федерации воздухоплавательного спорта России» Ивана Меняйло обсуждали сегодня на площадке МИА Новости в Москве. Оба путешественника рассказали журналистам, что новый мировой рекорд достался им непросто, но желание вернуть Россию на абсолютный пьедестал в аэровоздухоплавании заставило пренебречь потенциальными опасностями и преодолеть возникшие трудности. Поддержку в организации «рекордной» экспедиции оказал холдинг «ФосАгро» — аэронавты посвятили свой полет 20-летию социального проекта этой компании ДРОЗД («Детям России — образование, здоровье и духовность»).

Напомним, перелет из мурманского Кировска в красноярскую Хатангу начался ранним утром 24 марта, а 26 марта, в 03:24, воздушный шар с российским экипажем благополучно приземлился в намеченной точке. Преодолев 2540 километров, путешественники перелетели через 2 моря Северного Ледовитого океана, Баренцево и Карское, установив 2 мировых рекорда: по дальности и по длительности перелетов на воздушных аппаратах подобного типа. Помимо этого, полет стал самым продолжительным полетом на тепловом аэростате за Полярным кругом. Для путешествия, по заказу «ФосАгро» был изготовлен самый большой аэростат в истории отечественного воздухоплавания, объемом 12 тысяч кубических метров.

«Мы хотели, чтобы рекорд был за нами, — сказал Федор Конюхов. — 26 лет этот рекорд принадлежал японскому воздухоплавателю (Мичио Канда — Ред.), 26 лет его никто не мог побить. Мы с Иваном Григорьевичем Меняйло долго мечтали об этом, готовились не один год, с 2017 года начали думать об этом. Благодаря тому, что нас многие поддержали, в том числе "ФосАгро", нам предоставили такую возможность».

Путешественник удовлетворен, что ему и его партнеру удалость преодолеть эту планку. «Любят нашу страну или не любят, но все рекорды по воздухоплаванию на тепловых аэростатах принадлежат сейчас России, ни одна страна пока рекорда нашего не побила. Мы в ожидании, может кто и замахнется на это, но у нас уже есть ответ. Так что мы довольны. Все, кто следили за нашим полетом за рубежом — и англичане, и французы, и американцы и, соответственно, японцы — они все восхищены и поздравили нас, чем я и доволен. А в начале, когда мы взлетели, подумалось, то сделать это не так-то просто — побить такой рекорд по дальности. Но, с Божьей помощью, с помощью Николая Чудотворца мы смогли на 250 километров больше пролететь», — с улыбкой сказал герой встречи, напомнив, что это уже 25-й его мировой рекорд.

Конюхов прокомментировал тот факт, что президент России, поздравляя экипаж воздушного шара с благополучным завершением полета, отметил вклад обоих пилотов в воспитание молодежи. «Когда мы с Иваном это все (перелет — ред.) готовили, хотелось посвятить это детям. Мы (взрослые — ред.) уже знаем куда идем, куда летим, что нам делать... А дети через 5, 10, 20, 30, 40 лет точно также какие-то рекорды будут устанавливать, только выше и дальше. Хотелось бы, чтобы они были романтиками. Для меня не было вопроса, мы с Ваней знали, что этот полет мы посвятим детям», — сказал он.

Отвечая на вопросы журналистов, Конюхов рассказал, что в полете пришлось столкнуться с рядом трудностей. «Когда пролетали над северными морями — очень было холодно, особенно во вторую ночь. Когда шел по Северному полюсу, я так не мерз, как сейчас, в этом шаре. Ты стоишь, не двигаешься, там в корзине 2 на 2 нельзя даже лечь. Очень, очень было холодно», — поделился воспоминаниями спикер.

Дополнительно выяснилось, что экипаж воздушного шара не имел средств для нештатной посадки на воду: гидрокостюмов, надувного спасательного плота, иных средств выживания на воде. По сути, в случае падения аэростата в море судьба экипажа была бы предрешена. Как выяснилось, отсутствие указанного снаряжения было продиктовано не халатностью и не забывчивостью, а только лишь желанием достичь намеченной цели.

«У нас все было — борьба за вес. Весь вопрос в весе. Невозможно было ничего лишнего взять. Вес на старте был тяжелый. Если бы мы взяли спасательный плот, а в гидрокостюме в Баренцевом море — что полчаса, что десять минут, то тогда бы мы не взяли один или два баллона (с горючим — ред.) и не дотянули», — сказал Конюхов.

Отвечая на вопрос о творческих планах (а Конюхов, как многие знают, не только рекордсмен-путешественник, но и художник, и писатель — ред.) тот сказал, что каждая экспедиция приносит ему вдохновение. «Конечно, будет картина, сейчас я ее задумываю. Хотел бы нарисовать Путорана (горное плато — Ред.), сейчас буду рисовать», — раскрыл свои художественные замыслы Конюхов.

Что касается планов по установлению новых мировых рекордов, то путешественник заявил о намерении «закрыть вопрос с американцами», лишив их возможности перебить его достижение. «Когда мы летели с Ваней, нам некогда было говорить и разговаривать об этом, да и сложно — горелки гудят. Но как только мы приземлились, то уже начали говорить о будущем. Наша страна очень великая во всем, и по протяженности тоже. Сейчас мы побили мировой рекорд на 250 километров. Соответственно, американцы — а они это планируют сейчас, может быть не в этом году — вылетят и наш рекорд, думаю, они побьют. Мы хотим сейчас пролететь 5000 километров, также с Кировска на шаре "ФосАгро" долететь до Чукотки. Долететь и закрыть эту тему», — сказал в заключение Федор Конюхов.