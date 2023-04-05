Финансовые организации готовятся жестко приравнять к банкам

Финансовые организации разных видов, в том числе страховщики, МФО, компании, связанные с фондовым рынком, НПФ и не только перечисленные, а также персонально их менеджмент могут подпасть под куда более строгое и многообразное регулирование, чем привычное им до сих пор, зато хорошо знакомое банкам и банкирам. В частности, и именно в таком виде эти нововведения первоначально заметили СМИ, будут регулироваться доходы их «топов». Соответствующий законопроект принят накануне Госдумой в первом чтении.

Такое законодательное предложение внесли в декабре глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и группа сенаторов. Законопроект под № 269223-8 называется так: «О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления требований к формированию совета директоров (наблюдательного совета) в некредитных финансовых организациях, требований к системе оплаты труда, требований по организации управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в некредитных финансовых организациях)».

Таким образом, предлагаемые нововведения отнюдь не ограничиваются потенциальным ограничением выплат. Последнее просто наиболее громкое из них. В целом новые правила введут для НФО (некредитных финансовых организаций, к каковым Банк России относит и микрофинансовые институты) регулирование ряда аспектов деятельности, сходное с банковским.

Не только в широкий карман финансиста, но и в широкий круг направлений деятельности его организации сможет заглянуть надзирающие лица из Центробанка, а затем мягко порекомендовать «привести в соответствие» то, что должно быть в него приведено, и отбросить все лишнее, а именно сочтенные избыточными материальные поощрения.

Если новое регулирование будет узаконено, под него подпадет целый ряд категорий финансовых организаций.

А именно: профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации, микрофинансовые компании, НПФ, а также управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, специализированные депозитарии, кредитные рейтинговые агентства, организаторы торговли, клиринговые организации.

При этом в поле зрение Банка России попадут персональные доходы отнюдь не только одного первого лица организации.

Речь идет об оплате труда единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, должностного лица, ответственного за управление рисками, руководителя структурного подразделения, ответственного за внутренний контроль и аудит.

Под контроль попадают также менеджеры финансовой организации, принимающие решения о совершении сделок, если эти решения могут повлиять на соблюдение требований к капиталу и нормативам.

Возможности регулирующей руки ЦБ в этой части будут довольно-таки широки, Устанавливается, что система оплаты труда должна предусматривать возможность отсрочки, сокращения или отмены стимулирующих и компенсационных выплат данных работников, если в результате их решений были совершены сделки, приведшие к несоблюдению требований к капиталу и нормативам, а также к отзыву лицензии.

«В отличие от регулирования деятельности российских кредитных организаций, комплексное правовое регулирование вопросов системы оплаты труда в российских некредитных финансовых организациях отсутствует. Действующее законодательство РФ не устанавливает каких-либо ограничений выплаты стимулирующих и компенсационных выплат в отношении руководителей и работников некредитных финансовых организаций», — говорится в пояснительной записке.

Авторы считают, что принятие законопроекта обеспечит устойчивое развития некредитных финансовых организаций в долгосрочной перспективе.

Законопроект также устанавливает требование о формировании совета директоров (наблюдательного совета) для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Сейчас данная обязанность не закреплена законодательно, но для наиболее крупных профессиональных участников рынка ценных бумаг она установлена на уровне нормативного акта Банка России.

Ex-ante, ex-post и автономия воли

Данный законопроект предусматривает введение ex-ante контроля за эффективностью действий топ-менеджеров, поясняет Станислав Соболев, старший юрист, адвокат коллегии адвокатов «Регионсервис». Подобное регулирование уже существует применительно к банкам. Считается, что поскольку ЦБ надзирает за деятельностью ряда финансовых и нефинансовых организаций, а негативные результаты их деятельности могут сказаться на большом количестве лиц, то ему должно быть предоставлено право по предупреждению таких ситуаций, в том числе путем снижения размера вознаграждения топ-менеджера.

В то же время, такой подход противоречит принципу частной автономии воли, считает юрист. Банки, а также иные финансовые и нефинансовые организации, являясь частными субъектами, сами вправе определять размер вознаграждения своих сотрудников, в том числе и топ-менеджеров. Поэтому пока деятельность юридического лица не нарушает права третьих лиц, исполнительные органы сами вправе принимать решение о размере вознаграждения.

В любом случае, повторяет Станислав Соболев, контроль за нарушением прав третьих лиц осуществляется уже ex-post. Например, если установленным размером заработной платой нарушаются права участников юридического лица, с директора могут быть взысканы убытка. Также может быть оспорена и сделка, как совершенная, например, с заинтересованностью. При нарушении прав кредиторов, увеличение заработной платы или даже ее выплаты могут быть оспорены по специальным основаниям в рамках дела о банкротстве.

Как полагает эксперт, по общему правилу ex-post контроль является более предпочтительной мерой. «Поэтому такое чрезмерное вмешательство не только в деятельность банков, чья деятельность в ряде случаев более масштабна, но и в детальность иных финансовых организаций, требует дополнительного осмысления и обоснования», — говорит Станислав Соболев.

В кильватере банков

Финансовая система любого государства - это жизненно-важная система, как кровеносная система для человеческого организма, отмечает управляющий партнер КСК Групп Елена Межуева. И нужно, говорит она, чтобы эта система работала стабильно. Чтобы финсистема не допускала сбоев, дефолтов, необходимо ее укрепить. В этом законопроекте предлагается комплексное укрепление участников финансовой системы.

Предполагается обязательное введение таких структур, как совет директоров, службы внутреннего контроля и аудита, обязательной становится система управления рисками. Все эти функции все равно делают люди, которые за свою работу получают оплату. И вот эта оплата состоит из нескольких частей: окладная часть и всегда есть еще стимулирующие и компенсационные выплаты. И часто на сегодняшний день эти выплаты соответствуют трудовому законодательству, с них уплачиваются налоги, но по большому счету больше никто не контролирует, констатирует эксперт, что эти стимулирующие и компенсационные выплаты действительно выплачены обосновано.

Внутри каждой организации должно быть создано положение об оплате труда, положение о выплатах компенсационного и стимулирующего характера, и у каждого должностного лица должна быть четкая привязка к результатам его работы, уверена Елена Межуева. То есть если у организации произошли какие-то улучшения, достигнуты какие-то заранее запланированные результаты, то тогда он и получает стимулирующие выплаты. Вот сейчас эта связка никем не контролируется. Нет никакого контроля, чтобы это соответствовало рынку и чтобы это соответствовало результатам, которые достигает та или иная компания.

Требования к банкам о том, чтобы у них формировались советы директоров, существовали системы внутреннего контроля, внутреннего аудита, уже существуют, подтверждает эксперт. С 2015 года ЦБ ввел требования по ужесточению контроля за системой оплаты труда в российских банках. Была выпущена соответствующая инструкция.

ЦБ может проверять вознаграждения топ-менеджеров банка, и они также подвязаны к системе рисков и к конкретным результатам к масштабу и характеру деятельности банка. «И вот сейчас с внесением изменений в закон о ЦБ это коснется и всех остальных: и клиринговые компании, и страховые компании, и профучастники рынка ценных бумаг, и управляющие компании», — подчеркивает Елена Межуева.

«Механизмы присвоения» и еще раз о допустимой степени контроля

НФО участвуют в процессе кредитования экономических агентов благодаря привлечению средств на финансовых рынках, отмечает, в свою очередь юрист корпоративной практики Key Consulting Group Ангелина Севостьянова. Гиперболизированное развитие рынка НФО приводит к снижению требований к платёжеспособности заёмщиков. Это, уверена эксперт, благоприятствует развитию механизма присвоения денежных средств менеджементом НФО. Закономерным итогом такого развития может стать только кризис, так как ослабленное регулирование и накопившиеся дисбалансы ведут к краху всех финансовых ловушек.

В связи с этим принятие соответствующего законопроекта может знаменовать новый подход к финансовому регулированию: обеспечение стабильности финансовой системы, а не отдельной компании, точнее интересов ее менеджмента. Важным, по мнению юриста, здесь является обеспечение баланса, иное может привести к необоснованному вмешательству в предпринимательскую деятельность и грубому нарушению баланса интересов, которое не может быть оправдано никакой защитой потребителей или рынка.

Как полагает Ангелина Севостьянова, верхний порог в вознаграждении НФО должен быть поставлен в зависимость от общей долговой нагрузки такого фонда перед третьими лицами. Отчасти сейчас уже действует правовой инструмент по возврату средств, если у НФО будут существенные долги, к которым привели действия ее руководителей — субсидиарная ответственность.

Инициированные правила будут служить превентивной мерой, уверена эксперт. Только в этом случае закон будет направлен на обеспечение большей прозрачности в отношении вознаграждения руководителей, а также соответствовать международным стандартам, когда правительства требуют от определенных финансовых учреждений раскрывать политику и практику вознаграждения.

Однако, указывает председатель АНО «Межрегиональный центр правового консультирования «Защита поколений» Наринэ Беглярова, критерии, по которым будет проводиться оценка системы оплаты труда топ-менеджеров финансовых компаний на предмет ее соответствия «характеру и масштабу» проводимых операций., не определены в законопроекте, что может вызвать неопределенность и вопросы у представителей бизнеса.

Законопроект может иметь положительный эффект, считает эксперт, так как он может снизить риски для инвесторов и общества в целом, связанные с возможной неправомерной деятельностью топ-менеджеров. Кроме того, он может повысить прозрачность в отношении выплат топ-менеджерам, что в свою очередь может способствовать доверию к российскому финансовому рынку.

Например, рассказывает Наринэ Беглярова, контроль за зарплатами является важным элементом борьбы с коррупцией и неправомерной деятельностью в некредитных финансовых учреждениях. Если у руководителей нет стимулов к принятию рискованных решений и получению неправомерной прибыли, то это может помочь уменьшить риски для компаний и их клиентов.

Кроме того, высокие выплаты руководителям и другим ключевым сотрудникам могут стимулировать их к принятию рискованных решений, которые могут привести к серьезным проблемам для компании и ее клиентов. Это особенно важно для некредитных финансовых учреждений, которые, в отличие от банков, не обязаны соответствовать строгим нормам капитала и могут работать с более высоким уровнем риска.

С другой стороны, отмечает Наринэ Беглярова, необходимо учитывать, что контроль со стороны ЦБ может привести к снижению мотивации топ-менеджеров и ослаблению конкурентоспособности финансовых компаний, что в свою очередь может негативно сказаться на их финансовых результатах и, как следствие, на экономике в целом.

Важно отметить, говорит эксперт, что регулирование выплат топ-менеджерам в финансовых компаниях не является уникальной практикой для России. Многие другие страны также имеют аналогичные законы и правила, направленные на контроль за системой оплаты труда руководителей финансовых учреждений.

Еще одним аспектом, который может вызвать определенные сложности, является то, что законопроект предусматривает, что ЦБ может оценивать систему оплаты труда не только топ-менеджеров, но и всех тех, кто принимает решения о совершении сделок, если эти решения могут повлиять на соблюдение требований к капиталу и нормативам. Это может привести к тому, что даже незначительные выплаты будут подвергаться контролю со стороны ЦБ, что может создать дополнительную бюрократию и негативно повлиять на бизнес-процессы компаний.

Несмотря на эти потенциальные сложности, законопроект может стать важным шагом в развитии финансовой отрасли России, повторяет Наринэ Беглярова, поскольку он позволит повысить эффективность контроля со стороны регулятора и улучшить условия для инвесторов и клиентов финансовых компаний. В целом, успех реализации законопроекта будет зависеть от того, каким образом ЦБ будет проводить оценку системы оплаты труда и насколько справедливыми будут его решения.

Это решение может быть полезным для всех, признает и эксперт по личным финансам Тамара Горбунова. Во-первых, говорит она, это поможет повысить ответственность топ-менеджеров некредитных финансовых организаций и улучшить их финансовое управление. Во-вторых, поможет защитить интересы инвесторов, которые вкладывают свои средства в эти компании, и улучшить их доверие к руководству. В-третьих, это поможет обеспечить более эффективное использование финансовых ресурсов компании, что может привести к повышению ее прибыльности.

В целом, констатирует эксперт, принимаемый законопроект демонстрирует усиление роли ЦБ в области финансового регулирования и контроля за руководством некредитных финансовых организаций. Это важный шаг на пути к улучшению прозрачности и ответственности в финансовом секторе России.

Однако важно также учитывать, обращает внимание эксперт по личным финансам Тамара Горбунова, что принятый законопроект может вызвать определенные вызовы и сложности в практическом применении. В частности, возможно возникновение неоднозначности при определении «характера и масштаба» проводимых операций, а также при оценке соответствия зарплаты топ-менеджера этим критериям. Кроме того, может быть необходимо определить критерии, по которым будут выбираться некредитные финансовые организации и должности, подлежащие оценке Банком России.

Центральный банк давно взял курс на защиту социально незащищенных слоёв населения, констатиркет член генсовета «Деловой России», генеральный директор First Investonomika Алексей Порошин. Прежде всего ввиду их низкой финансовой грамотности. Да, указывает эксперт, ЦБ активно борется с различным цифровым рабством, с лимитами СБП.

«И то, что сейчас предлагает ЦБ — это, на мой взгляд, одна из действенных мер с учётом продолжения кризиса и огромной волатильности на рынке профессиональных участников, микрофинансовых организаций, которые ведут зачастую не совсем честную игру, создавая тем самым риски социальной напряжённости», — говорит Алексей Порошин.

Какие сейчас проблемы на финансовом рынке? Есть достаточно бедные слои населения, которые продолжают брать взаймы у микрофинансовых организаций и увеличивать свою долговую нагрузку, рассказывает аналитик. Есть люди с накоплениями. Для них, по сути, рынок долгосрочных депозитов в банке не очень интересен. Нужны новые форматы финансовых вложений. И профессиональные участники активно этим пользуются, предлагая золотые горы на высоковолатильном и нестабильном фондовом рынке.

«Центральный банк хочет нивелировать риски потери ликвидности, потери капитала таких профучастников за счет регулирования зарплат топ-менеджмента. Здесь очень важно понимать критерии допустимости. Насколько ЦБ будет отслеживать данные заработной платы, стимулирующих выплат и мотиваций? Как он будет выписывать штрафы? Какие будут пороги владения, начиная от гражданской и уголовной ответственности. Как они будут применяться? Потому что всё это в совокупности снизит конкуренцию среди этих компаний. Мы же понимаем, что рынок должен быть конкурентным, и любые законодательные ограничения приведут к тому, что многие страховые, микрофинансовые организации станут нерентабельными. С рынка могут уйти достаточно сильные игроки, такие риски есть. У инвесторов не будет возможности дальше развивать этот бизнес», — говорит Алексей Порошин.

Касательно создания совета директоров, полагает эксперт, развитие институтов независимых советов директоров всегда приветствуется бизнесом, потому что это однозначно повысит корпоративную культуру таких организаций, прозрачность и профессионализм принятия взвешенных решений, направленных на развитие рынка и защиту тех же самых социально незащищённых слоёв населения.