Фулфилмент: как помочь селлерам снизить расходы

Современный мир все больше и больше переходит в сферу заказов онлайн. Такие торговые площадки, как Ozon, Wildberries, Я.Маркет и прочие известны широкому кругу потребителей. Заказы через эти маркетплейсы занимают большую часть рынка во многих сферах. Сейчас через интернет можно заказать одежду и обувь, игрушки и текстиль, товары и корма для животных, бытовую химию, электронику и многое другое. Предприниматели с удовольствием пользуются этой ситуацией и размещают товары на маркетплейсах. Однако эти площадки лишь на первый взгляд кажутся такими простыми и понятными. В действительности они требуют соблюдения определенных условий и требований. Чтобы не разбираться со всем самостоятельно, можно отдать часть задач на аутсорс, например фулфилменту «Кактус».

В чем преимущества фулфилмента

Универсальность. Услуги компании «Кактус» будут полезны как тем, кто давно ведет свою коммерческую деятельность через маркетплейсы, так и тем, кто только планирует осваивать эти площадки. В первом случае можно передать часть ответственности, высвободив время на другие задачи, во втором – организовать заход на новую торговую площадку быстро и эффективно. Фулфилмент также предполагает и заказ отдельных сопутствующих услуг. Например, вы можете заказать только профессиональную фото- и видеосъемку товаров или наполнение карточек текстами с описаниями продукции.

Комплексный подход. На аутсорсинг можно отдать все задачи полностью, от оформления витрины и хранения товаров до организации логистики. Если такой необходимости нет, специалисты «Кактус» возьмут на себя часть работы, например фотосъемку товаров, заполнение карточек или базовое продвижение.

Прозрачность работы. При сотрудничестве создается единый «Личный кабинет», в котором селлеры могут отслеживать заказы, контролировать остатки товара, анализировать прибыль и прочее. При возникновении каких-либо вопросов можно обратиться в техподдержку за оперативным ответом.

В чем выгода сотрудничества

Одна из основных проблем в сфере торговли – поиск подходящего места для хранения товаров. Аренда складов с подходящими условиями стоит недешево. К тому же это добавляет еще одну логистическую схему. Чтобы передать товар покупателю, селлеру необходимо сначала доехать до склада хранения, а затем отвезти его на склад или пункт приема маркетплейса. При этом необходимо соблюсти все условия упаковки и маркировки. Фулфилмент предлагает селлерам:

ответственное хранение товаров. При этом будут соблюдены все условия, обеспечивающие сохранность товара. У «Кактус» два просторных склада, один из которых расположен в Москве, второй – в Домодедово;

При этом будут соблюдены все условия, обеспечивающие сохранность товара. У «Кактус» два просторных склада, один из которых расположен в Москве, второй – в Домодедово; комплектацию и упаковку товаров . При поступлении заявки от покупателя сотрудники упакуют заказ надлежащим образом для дальнейшей транспортировки. Это гарантирует сохранность товара в пути до склада или пункта приема маркетплейса;

. При поступлении заявки от покупателя сотрудники упакуют заказ надлежащим образом для дальнейшей транспортировки. Это гарантирует сохранность товара в пути до склада или пункта приема маркетплейса; маркировку товаров. Сотрудники фулфилмента возьмут на себя изготовление стикеров со штрихкодами и оклейку ими продукции;

Сотрудники фулфилмента возьмут на себя изготовление стикеров со штрихкодами и оклейку ими продукции; отгрузку товаров . Работа возможна по двум основным схемам – FBO и FBS. В первом случае «Кактус» берет на себя упаковку и маркировку товара, а также доставку на склад маркетплейса. Отличие второй схемы в том, что продажа будет происходить со склада «Кактус», где сотрудники фулфилмента также упакуют, при необходимости промаркируют товар и доставят его до пункта приема маркетплейса, откуда его заберет покупатель;

. Работа возможна по двум основным схемам – FBO и FBS. В первом случае «Кактус» берет на себя упаковку и маркировку товара, а также доставку на склад маркетплейса. Отличие второй схемы в том, что продажа будет происходить со склада «Кактус», где сотрудники фулфилмента также упакуют, при необходимости промаркируют товар и доставят его до пункта приема маркетплейса, откуда его заберет покупатель; обработку возвратов. Если по какой-то причине покупатель отказывается от товара, фулфилмент готов взять на себя задачи по доставке отказных заказов обратно на склад. Заключив договор сотрудничества, можно существенно сэкономить время и деньги. Вместо поиска склада, обработки поступающих заказов, их сборки, упаковки и доставки можно заниматься анализом рынка, расширением ассортимента и прочими задачами, направленными на расширение бизнеса