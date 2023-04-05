Город заключил десятый офсет на производство фармпрепаратов

Власти Москвы подписали десятый офсетный контракт на производство фармацевтических препаратов. Компания «Р-Фарм» локализует на территории города выпуск лекарств по 10 международным непатентованным наименованиям (МНН), а город будет закупать их в течение 5 лет. Об этом сообщили 5 апреля в пресс-службе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы со ссылкой на заместителя мэра Владимира Ефимова.

«Компания "Р-Фарм" стала победителем конкурса на право заключения офсетного контракта. По условиям соглашения на территории города будет создано производство лекарств по 10 международным непатентованным наименованиям. Объем инвестиций составит не менее трех миллиардов рублей», — сказал Владимир Ефимов. По его словам, первые отгрузки в столичные поликлиники начнутся в 2026 году.

На производстве будут выпускать 14 лекарственных препаратов для терапии онкологии, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, неврологии и других болезней. «В течение пяти лет город закупит почти 150 млн. шт. таблеток и капсул на сумму почти 4,8 млрд рублей. Это уже третий офсетный контракт, который Москва подписала с компанией "Р-Фарм"», — уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По оценке гендиректора компании Василия Игнатьева, в столице созданы все условия для комфортного ведения бизнеса.«Важно отметить, что прозрачность и предсказуемость офсетов благоприятно скажется на доступности лекарств для тысяч пациентов в столице», — подчеркнул он.

Напомним, офсетный контракт представляет собой по сути инвестиции в обмен на госзаказ. По его условиям, компания обязуется наладить производство продукции, нужной региону, а власти гарантируют ей госзакупки продукции на протяжении нескольких лет по определенной цене.

Москва в 2017 году первой из регионов стала подписывать офсеты с производителями. На данный момент город заключил 6 таких договоров, в рамках них в столице появятся три завода по выпуску лекарств, а также предприятия по производству медицинских изделий для пациентов со стомой, продуктов питания для молочных кухонь и абсорбирующего белья для взрослых. Совокупный объем инвестиций в реализацию этих проектов оценивается в 13,2 млрд рублей.