Каковы преимущества транскрипции аудио?

В сети можно найти платформы, такие как https://wonderscribe.ru, предлагающие профессиональные услуги транскрипции аудио, но некоторые люди задаются вопросом: зачем транскрибировать аудио, то есть преобразовывать аудио в текст?

Услуга активно используется из-за больших преимуществ для перевода и интерпретации текстов, а также из-за того, платформа является отличным ресурсом для более эффективной и точной передачи ваших сообщений.

Что такое транскрипция аудио?

Транскрипция аудио — это процесс преобразования аудио или видео в текст. Эти аудио или видео могут быть записаны лекции, интервью, подкасты и многое другое.

Человек, делающий транскрипцию, слушает аудио и вводит все, что говорят собеседники, в текстовый редактор по своему выбору. Вроде бы простая задача, но транскрипция требует большого знания португальского языка, опыта письма и большой концентрации.

В некоторые транскрипции включаются даже звуки, которые не представлены словами (например, выражения удивления или удивления). Это напрямую зависит от человека, который будет делать транскрипцию и вашего клиента.

После того, как транскрипция готова, профессионал все равно должен отредактировать расшифрованный текст, прежде чем передать его клиенту.

Преимущества расшифровки аудио

Транскрипция аудио имеет множество преимуществ:

легче быть найденным в Интернете. Все поисковые запросы в Интернете основаны на тексте, нет инструмента поиска, работающего с аудио, поэтому расшифрованные копии увеличивают шансы на то, что ваш контент будет найден через поисковые системы. Вы даже сможете легко найти ключевые слова в стенограмме без необходимости копаться в аудио или видео;

Простота ведения записей. Если вы хотите вести учет собеседников, транскрипция значительно облегчит эту работу. В расшифрованном тексте будет легко найти и указать собеседников, которых нужно поставить в свои записи;

Может быть повторно использован. Еще одним большим преимуществом аудиотранскрипции является тот факт, что вы можете повторно использовать ее во многих различных средствах массовой информации, таких как блоги, газеты, инфографика и другие.

Транскрибированные версии аудио или видео также очень помогают людям, которые выходят в Интернет через медленное соединение. Вместо того, чтобы загружать аудиоконтент, эти люди могут просто следить за вашей текстовой версией, не дожидаясь слишком долгого доступа к контенту.