Магазины ушедшего из РФ владельца сети Zara откроются под названиями Maag, Dub и Vilet

Точки ушедшей из России компании Inditex, которой принадлежат, в частности, сети Zara и Pull&Bear, в скором времени заработают в РФ под названиями Maag, Dub, Ecru и Vilet.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

«Группа Inditex передает новым владельцам все имеющиеся в России в данный момент торговые площадки. При этом магазины откроются под новыми названиями: Maag, Dub, Ecru, Vilet», — указывается в сообщении.

Отмечается, что все магазины готовы к открытию, оно намечено на апрель — май. «Коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что бизнес Inditex в РФ, в том числе магазины Zara, купила компания Fashion and More Management DVCC; ее офис находится в одной из дружественных стран. Правительственная комиссия одобрила сделку 30 марта, добавили в Минпромторге. Цена сделки не разглашается.

О том, что магазины Zara и Bershka откроются в России под новыми вывесками, стало известно в октябре прошлого года. Отмечалось, что Inditex рассматривает возможность передачи своих активов в РФ партнерам из стран, не входящих в число «недружественных» Москве. По данным «Коммерсанта», речь может идти, в частности, о компании из ОАЭ.

Схему с передачей российского бизнеса партнеру из «дружественной» страны ранее задействовала польская LPP (бренды Reserved, Cropp, Mohito и Sinsay). В июле 2022 года все магазины ретейлера в РФ перешли его топ-менеджеру и зарегистрированной в ОАЭ компании. Магазины LPP открылись под новыми вывесками.

Испанская группа Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho) приняла решение прекратить работу на территории РФ в марте 2022 года наряду с другими fashion-ретейлерами. Всего в РФ работало более 500 точек группы, на долю российского рынка приходилось около 8,5% мировой прибыли компании.