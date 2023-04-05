Майские праздники предложили продлить за счет сокращения новогодних каникул

Группа депутатов Госдумы РФ предложила официально установить выходные дни на весь период с 1 по 9 мая.

Как уточняет «Интерфакс», инициативу выдвинули представители партии «Новые люди» Алексей Нечаев, Владислав Даванков, Сангаджи Тарбаев, Анна Скрозникова, Антон Ткачев и Георгий Арапов.

«Продлить майские праздники предлагается за счет сокращения нерабочих дней в начале года. Новогодние каникулы предлагается установить с 1 по 3 января, еще один выходной сохранится 7 января, на Рождество. Общее количество выходных в России останется прежним», — говорится в сообщении пресс-службы партии.

Авторы инициативы ссылаются на данные соцопросов, согласно которым две трети россиян во время январских каникул никуда не выбираются, в то время как в мае есть возможность больше времени проводить вне дома без риска получить травму из-за гололеда или фейерверков. Также парламентарии указывают на то, что производительность работы во время короткого рабочего периода во время майских праздников небольшая.