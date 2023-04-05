Минфин разместил классические ОФЗ на 76,7 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 76,749 млрд рублей при суммарном спросе в 112,622 млрд рублей. Бумаги с постоянным купонным доходом были размещены на 70,5 млрд рублей с датой погашения в 2029 году и на 6,2 млрд рублей — с погашением в 2036-ом, следует из информации на сайте ведомства.

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По данным Минфина, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26242 с датой погашения 29 августа 2029 года было продано бумаг на сумму 70,54 млрд рублей при спросе 95,331 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 68,666 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 95,5918% от номинала, что соответствует доходности 10,18% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 95,547% от номинала, что соответствует доходности 10,19% годовых.

На другом аукционе по размещению классических ОФЗ-ПД выпуска № 26240 с датой погашения 30 июля 2036 года было продано бумаг на 6,209 млрд рублей при спросе в 17,291 млрд рублей. Выручка от размещения составила 4,722 млрд рублей. Средневзвешенная цена — 75,0854% от номинала, цена отсечения — 75,08% от номинала, что соответствует доходности 10,79% годовых.

