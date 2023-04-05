Мировые цены на продовольствие за год выросли на 18%

Стоимость продовольственных товаров в мире в 2022 году выросла на 18% по сравнению с 2021 годом, при этом зерно подорожало на 21%, а удобрения — на 63%, сообщает «Прайм» со ссылкой на доклад Всемирной торговой организации (ВТО).

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«Цены на продовольственные товары сильно колебались в течение 2022 года: с января по май они подскочили на 19%, а затем упали на 15% с мая по декабрь. За год цены на продовольствие выросли на 18% по сравнению с 2021 годом, включая рост цен на зерно на 21%», — говорится в докладе.

В ВТО отметили, что повышение цен на продовольствие простимулирует рост сельхозпроизводства, что, в свою очередь, приведет к повышению доступности продуктов и снижению цен. Однако в организации также допускают, что уменьшение площади обрабатываемых земель и высокая стоимость удобрений могут привести к снижению урожайности и росту цен.

