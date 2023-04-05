На Западе признали неэффективность санкций и выигрышное положение Москвы на фоне решений ОПЕК+

Энергетическая политика Эр-Рияда в настоящий момент направлена против Вашингтона, в такой ситуации Москва находится в выигрышном положении.

На это обратила внимание обозреватель издания The Telegraph Мелисса Лоуфорд, передает «РИА Новости». По ее словам, западным странам, которые в скором времени столкнутся с еще большее активно растущей инфляцией, нанесен сильнейший удар.

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«Западу нанесен тройной удар. Высокие цены на нефть будут стимулировать инфляцию. Решение ОПЕК+ говорит о том, что Саудовская Аравия поворачивается спиной к Западу и лицом к Китаю. Рост цен на нефть также ослабит санкции в отношении России, чьи доходы вырастут», — указывается в материале.

По словам автора статьи, в отношениях с саудитами одним из «главных победителей», по всей видимости, окажется президент РФ Владимир Путин. Обозреватель ссылается на данные аналитика Бенджамина Хильгенштока, согласно которым увеличение цен на сырую нефть на один доллар поднимет доходы Москвы примерно на $2,7 млрд в год.

Отмечается, что органичения для российского сырья, вступившие в силу лишь в конце прошлого года, очевидно запоздали; при этом, как только доходы РФ начали падать, «вмешался ОПЕК и вновь их подстегнул».

«Пока Россия зарабатывает, Запад слабеет под давлением инфляции», — констатирует Лоуфорд.

В воскресенье, 2 апреля, девять стран-членов ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия, объявили о дополнительном добровольном сокращении нефтедобычи, начиная с мая и до конца этого года; вместе с Россией оно составит 1,65 млн баррелей в сутки.