Начало мая может сложиться неожиданным образом

Депутаты вновь задумались о том, сколько россияне будут отдыхать. Думская фракция «Новые люди» внесла законопроект, предлагающий сделать «майские» каникулы в период с 1 по 9 мая непрерывными. Правда, в ущерб новогодним каникулам.

«Если мы оперативно примем этот законопроект, то в этом году выходные будут без перерывов — с 29 апреля по 9 мая. А в следующем году и дальше январские праздники будут с 1 по 3 января плюс Рождество (7 января), а майские — без перерывов, с 1 по 9 мая», — приводят СМИ комментарий вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

«Лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами», — прокомментировал инициативу депутат.

То, что шашлыки в весеннем лесу не приветствует МЧС — другой вопрос. Однако почему гражданам нужно выбирать между весенним и зимним отдыхом? Потому что законодательство не дает пространства для маневра — количество нерабочих дней строго ограничено, — поясняют эксперты.

«В статье 112 ТК РФ перечисляются нерабочие праздничные дни, всего их 14. И на данный момент зимой, согласно закону, мы отдыхаем с 1 по 8 января (по новому указу к ним еще добавится 31 декабря), а в мае — только 1 и 9. При этом если какие-то праздничные дни выпадают на выходной, то нерабочий будний день, который следует за ним, можно сдвинуть, к примеру, с весны на зиму или наоборот. “Новые люди” таким образом предлагают не вводить новые нерабочие дни, а официально сдвинуть часть выходных с января на май. Поэтому никаких компенсаций не потребуется. От перемены мест слагаемых сумма не меняется», — поясняет руководитель HR-департамента КГ «Полилог» Евгения Болтак.

Особенности национального отдыха

Между тем, господин Даванков указывает на то, что регионы могут сами устанавливать выходные дни в начале мая, но не пользуются этой возможностью.

Впрочем, по словам экспертов, речь идет все-таки о «перестановке слагаемых» с небольшими поправками на некоторые культурные и религиозные особенности того или иного региона.

«Не могут регионы сами ничего устанавливать. Единственная норма, которую закон позволяет регионам, в соответствии с федеральным законом о свободе совести и религиозных объединений, если в республике есть определенное конфессиональное большинство, то могут сделать выходной день, связанный с религиозным праздником», — проясняет ситуацию к.э.н., доцент экономического факультета РУДН Роберт Воскерчян.

«У регионов есть возможность самостоятельно устанавливать количество выходных дней в мае. И ей иногда даже пользуются. В 2022 году, кстати, тот же Владислав Даванков предлагал сделать майские праздники десятидневными, но правительство идею не поддержало. Зато, например, в Республике Адыгея с 30 апреля до 10 мая в прошлом году работали только один день — 6 мая. А в Чечне расширили Первомай до 4 числа из-за праздника Ураза-байрам. Но в основном регионы действительно ориентируются на федеральное правительство в этом вопросе», — добавляет Евгения Болтак.

«По-хорошему, нужно провести опрос жителей. Конечно же, весной погода для отдыха более подходящая, но длительные новогодние каникулы — это важная социокультурная традиция нашего общества», — добавляет эксперт.

Впрочем, депутаты напомнили о другой «важной социокультурной традиции», сформировавшейся в нашей стране далеко не в лучшие времена — «активном отдыхе» на собственных огородах. Причем, не удовольствия ради, а продовольственной безопасности для.

«Уже весна, и скоро предстоит сезон посадок. В России есть проблемы с семенами, проблемы с материалом, который используется для того, чтобы наша продовольственная безопасность была в порядке уже этой осенью, — прокомментировал необходимость пролонгации «майских» Владислав Даванков, — Людям нужно выживать. Мы видим, как сейчас дорожают все продукты. Тот самый пресловутый "борщевой набор" вырос на 10—40%.»

То есть, по мнению депутата, благодаря объединению майских праздников в десятидневные каникулы, россияне и пообщаются вдоволь, и свои «сотки» засадят. Сплошная польза для граждан. А вот положительный эффект для экономики страны не так очевиден.

За чей счет каникулы?

«Длинные праздники — это, конечно, замечательно, но ведь кто-то (частный работодатель или государство как работодатель) должен будет оплачивать такие каникулы», — обращает внимание аналитик ИКСИ Елена Киселева.

Она отмечает, что, согласно ТК, в период праздников работники получают месячный должностной оклад в полном объеме. Если оплата труда сдельная или почасовая, и в праздники человек не работал, то работодатель всё равно должен выплатить ему дополнительное вознаграждение согласно тому договору, который между ними заключен. Выход на работу в нерабочий праздничный день для тех, кто обычно работает 5-дневную рабочую неделю, требует согласия работника и должен оплачиваться как минимум в двукратном размере, либо возмещаться предоставлением дополнительного выходного дня. При сменном графике выход на работу в нерабочие праздничные дни также должен оплачиваться в двойном размере.

«Если произойдёт сокращение количества рабочих дней в мае, то это, скорее всего, приведет к снижению общего показателя выпуска (ВВП) по итогам месяца. Однако снижение активности будет наблюдаться не во всех отраслях. Есть отрасли с непрерывным производственным циклом, на которые наличие праздников почти не влияет. Есть и такие виды деятельности, которые в период праздников наоборот показывают рост — например, туризм, розничная торговля, общепит, досуг и развлечения, транспорт», — рассуждает Киселева.

«Конечно же, из-за длинных праздников останавливаются производства, снижается темп работы предприятий. В открытых источниках говорится, что в среднем страна в новогодние каникулы теряет 1% месячного ВВП. Но вряд ли эта цифра увеличится, если состоится перенос нерабочих дней с января на май, просто зимой ситуация будет чуть лучше, в мае — чуть хуже. Но с другой стороны, в майские праздники и так существует традиция снижения активности, заморозки проектов, поэтому какого-то болезненного удара для российской экономики при таком решении не предвидится», — добавляет Евгения Болтак.

«Расчеты, которые показывают, что новогодние праздники обходятся недешево — это все касается по большей части травм, пьянства. То есть, экономический эффект есть, но он со знаком “минус”. С майскими будет то же самое. Но здесь вопрос вообще не про экономику, а про социальную политику, про конкуренцию партий за электорат», — резюмирует Роберт Воскерчян.

Мнение самого электората, впрочем, разделилось. В социальных сетях уже ведутся бурные дискуссии на тему того, стоит ли «разменивать» новогодние каникулы таким образом, да и нужно ли вообще столько отдыхать. Хватает и настоящих огородников, и тех, кто рад бы «расслабиться» дважды за год, и тех, кто напоминает — бесплатных банкетов не бывает, а оплата, пусть даже и косвенно, идет из кармана налогоплательщиков. Так что главный вопрос: можем ли мы себе это позволить?