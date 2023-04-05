Нефть делает то, чего от нее не ждали

Принято считать, что чем дороже нефть, тем лучше должен чувствовать себя рубль. На первый взгляд, это действительно так: с ростом нефти увеличиваются доходы нефтяных компаний и, соответственно, объем валютной выручки, которую они выставляют на торги Московской биржи.

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Но сейчас мы живем в новых реалиях, и предыдущие аксиомы могут перестать работать.

Сегодня Минфин РФ объявил, что с 7 апреля по 5 мая будет продавать юаней в рамках бюджетного правила на 3,7 млрд рублей в день в эквиваленте. Это в полтора раза меньше, чем в предыдущем периоде. Сокращение валютных интервенций связано с тем, что в апреле финансовое ведомство ожидает недополучить нефтегазовых доходов на сумму 113,6 млрд руб., против 132,1 млрд руб. в марте.

Если же нефть уйдет выше $90 за баррель, как это прогнозирует большинство аналитиков, а российские нефтяные компании адаптируются к новым условиям и дальше продолжат сокращать спрэд своей продукции к мировым ценам, то Минфин вскоре может начать откупать валюту на рынке.

Скорее всего, нефтяники будут придерживать «лишнюю» валюту на счетах в восточных банках, и с учетом активизации импорта на Московской бирже может сложиться дефицит предложения юаней и долларов.

Увеличить желание нефтяников репатриировать большую часть прибыль на Родину можно значительным повышением ключевой ставки ЦБ, создав более выгодные условия для размещения денег в стране. Но регулятор на это вряд ли пойдет, поскольку высокая ставка убьет остальную экономику. Не стоит ждать и увеличения требований по размеру продаж валютной выручки.

Сегодня динамика рубля не изменилась: российская валюта продолжала плавно дешеветь, отдав доллару 0,4% стоимости. Торги закрылись менее чем в 20 копейках ниже важной отметки 80 руб. за доллар. Около этого уровня открывалось много шортов в расчете на спекулятивное укрепление рубля. Поэтому пробой вверх 80 руб. за доллар заставит спекулянтов закрывать позиции с убытком, что может ускорить падение российской валюты.

Отчасти удивил сегодня рынок акций. Весь день большинство «голубых фишек» слабо снижались, но в последние два часа по рынку прокатилась мощная волна покупок, в результате чего Индекс Мосбиржи вырос на 0,8% и закрылся на отметке 2500,8 пункта. Причем, никаких поводов для активизации фондовых «быков» не было. Нефть продолжала консолидироваться возле $85, большинство промышленных металлов дешевело, а американские рынки акций снижались.

Обычно покупки акций под конец торгового дня говорят о настрое рынка на продолжение роста. Инвесторы просто боятся не успеть поучаствовать в новом ралли рынка.

Несмотря на нейтральную нефть, акции практически всех нефтяных компаний подорожали – от 0,4% по обыкновенным акциям «Сургутнефтегаза», до 1,1% по «Газпромнефти». Исключение составили лишь не очень ликвидные бумаги «Русснефти», которые, как и вчера, подешевели примерно на 3,3%. Однако ранее бумага за три сессии выросла на 40%.

Как и ожидали некоторые аналитики, после окончания нефтяного бума инвесторы обратили внимание и на другие сектора. В том числе начали вновь подбирать бумаги черных металлургов, где драйвером роста остаются ожидания увеличения внутренних цен на продукцию в самое ближайшее время, Лучший результат среди бумаг сектора показал ММК (+2%), который в основном «заточен» на внутренний рынок.

На 3,4% выросли акции «Русгидро». Здесь драйвером покупок послужила новость о том, что Федеральная антимонопольная служба, Минэкономразвития и Минэнерго думают разделить холдинг на генерирующую и сетевую компании. Пока трудно оценить, насколько это будет способствовать повышению эффективности бизнеса.

В аутсайдеры дня закономерно выбились акции ВТБ, подешевевшие на 6,3%. Компания опубликовала отчетность хуже ожиданий рынка, и на пике бумаги второго по величине госбанка падали на 8%. Аналитики не ждут опережающего рынок роста акций ВТБ в обозримой перспективе.