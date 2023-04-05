Объем ФНБ в марте вырос на 800 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) на 1 апреля составил 11,906 трлн рублей или 7,9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год. Месяцем ранее он насчитывал 10,106 трлн рублей, сообщается на сайте Минфина РФ. В марте из средств фонда было реализовано 7,48 млрд юаней и 11,87 тонны золота на финансирование дефицита федерального бюджета.

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«По состоянию на 1 апреля 2023 г. объем ФНБ составил 11 906 061,4 млн рублей или 7,9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, что эквивалентно 154 451,1 млн долл. США», — говорится в сообщении ведомства.

Объем ликвидных активов ФНБ Минфин оценил в 6,712 трлн рублей или $87,072 млрд (4,5% ВВП).

Из средств фонда в Банке России размещено 10,4 млрд евро, 292,6 млрд китайских юаней, 140,7 млн рублей и 527,382 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 649 млрд рублей, в евробонды Украины вложено $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 595,6 млрд рублей и $2,08 млрд, в привилегированные акции банков — 329 млрд рублей, на субординированные депозиты в Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов — 38,434 млрд рублей, в акции Сбербанка — 2,42 трлн рублей, «Аэрофлота» — 74,5 млрд рублей, «ДОМ.РФ» – 50 млрд рублей, в привилегированные акции РЖД — 467 млрд рублей, в облигации АО «Авиакомпания «Сибирь» – 11,85 млрд рублей, в обыкновенные акции АО «ГТЛК» – 58,3 млрд рублей, в облигации ОАО АК «Уральские авиалинии» – 2,3 млрд рублей, в обыкновенные акции ВТБ – 105,8 млрд рублей.

В марте ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств ФНБ, размещенных в 2016-2020 годах, в целях финансирования проектов по приобретению и предоставлению во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро (КЖЦ-1 и КЖЦ-2) в сумме 144,8 млн рублей и 133,4 млн рублей, а также 140,7 млн рублей, размещенных под финансирование строительства нового аэропортового комплекса «Центральный» в Саратове.

Кроме того, в марте была осуществлена мена требований Федерального казначейства по договору о размещении средств ФНБ на субординированный депозит в банке ВТБ стоимостью 100 млрд рублей на размещенные в рамках дополнительного выпуска обыкновенные акции ВТБ в количестве 5,853 трлн штук номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая по цене, составившей 0,017085 рублей за одну акцию. Также в марте средства ФНБ в сумме 11,886 млрд рублей были размещены в облигации ППК «Фонд развития территорий» в количестве 11,886 млн штук по цене одной облигации в 1 тыс. рублей в целях финансирования проекта по модернизации ЖКХ.

«В марте часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 7 479,1 млн китайских юаней и 11 862,9 кг золота в обезличенной форме была реализована за 137 071,2 млн рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита», — сообщили в Минфине.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, с 15 декабря 2022 года по 31 марта 2023-го составила $32,8 млн, что эквивалентно 2,5 млрд рублей. Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства Фонда, с 1 января по 31 марта в совокупности составили 927 млрд рублей.

Кроме того, в марте в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ: на депозитах в ВЭБ.РФ — в сумме 326,2 млн рублей, на субординированном депозите в ВТБ — в сумме 6 млрд рублей. Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 11,2 млрд рублей, что эквивалентно $150,5 млн.

