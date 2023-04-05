Польский генерал раскрыл цель поездки Зеленского в Варшаву

В украинском кризисе образовался «стратегический тупик», Владимир Зеленский решил совершить в Польшу для подготовки к переговорам с Россией.

Такое мнение в интервью изданию Rzeczpospolita озвучил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

«Мне кажется, что поездка в Варшаву является первой из цикла поездок Зеленского, который будет в их ходе строить коалицию, поддерживающую его в случае, если будут какие-либо переговоры с его участием о будущем Украины», — сказал бывший военный.

Он отметил на важность «с точки зрения Зеленского» того, что это именно официальный визит.

По его убеждению, конфликт будет завершен «политическим путем».

Как сообщил в соцсетях пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, президент Украины 5 апреля начал официальный визит в Польшу, где должны пройти его переговоры с главой страны Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким.