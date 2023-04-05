Прекратившая продажи в РФ Cisco Systems уничтожила запасы своей продукции на 2 млрд рублей

Производитель сетевого оборудования и IT-продуктов Cisco Systems в январе 2023 года «физически уничтожил» свои материально-производственные запасы в РФ на сумму 1,86 млрд руб.

Как пишет ТАСС со ссылкой на бухгалтерскую отчетность российского юрлица компании, «Сиско системс», речь идет не только о запчастях, но и об IT-оборудовании.

Уточняется, что решение принято еще в августе прошлого года и связано с прекращением продаж, приостановкой действия лицензий и услуг Cisco в стране, а также невозможностью реэкспорта. Уничтожить планируется в том числе демо-образцы.

«[Материально-производственные] запасы были физически уничтожены в январе 2023 года, в связи с чем по состоянию на 31 декабря 2022 года был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов — 1,864 млрд рублей», — указывается в документах. Такой резерв под обесценение запасов не формировался ни в 2021-м, ни в 2020-м годах, пишет агентство, поясняя, что под материально-производственными запасами имеются в виду, в первую очередь, запчасти для оборудования, которые приобретены по договору с нидерландской Cisco Systems International B.V.

Также сообщается об утилизации основных средств российского подразделения на 1 млн руб. Это, в частности, транспортные средства, офисная мебель и техника.

Согласно отчетности, «Сиско системс» за период июль — август 2022 года расторгла большинство трудовых договоров со своими сотрудниками по соглашению сторон; общая сумма выплат персоналу, а также оплат обязательных взносов во внебюджетные фонды превысила 190 млн руб.

Основанная в 1984 году Cisco специализируется на сетевых технологиях, магистральной маршрутизации, виртуализации ЦОДов и облачных вычислениях. В марте 2022 года Cisco Systems Inc. приняла решение о приостановке всех продаж в РФ, а в июне объявила о закрытии бизнеса и уходе с российского рынка.

В России у Cisco Systems зарегистрировано также юрлицо «Сиско солюшенз», через которое велась дистрибуция электронного и телекоммуникационного оборудования. О каких-либо решениях относительно имущества этой организации не сообщается.