Путин указал на глубокий кризис в отношениях России и Запада

Президент РФ Владимир Путин отметил, что отношения Москвы и Вашингтона переживают глубокий кризис. По его словам, политика США, которая подразумевает в том числе поддержку цветных революций, привела и к нынешнему конфликту на Украине. Говоря об отношениях России с ЕС, глава государства констатировал, что в последние годы они сильно деградировали; при этом противостояние с Москвой инициировал именно Брюссель.

«Отношения РФ и США, от которых напрямую зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис, к сожалению», — сказал российский лидер на церемонии вручения верительных грамот 17 послами зарубежных государств, в которой принимала участие и новая глава американский дипмиссии Линн Трейси.

Президент подчеркнул, что основу кризиса составляют «принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка».

Причину деградации отношений Москвы и ЕС глава государства видит в том, что, «оставив в стороне свою основную изначальную миссию и функцию — развитие экономического сотрудничества и интеграции на европейском континенте, Евросоюз инициировал геополитическое противостояние с Россией, именно инициировал противостояние с нашей страной».

По словам Путина, несмотря на это он рассчитывает, что контакты с Евросоюзом будут выстраиваться в нужном для обеих сторон ключе.

«Хотел бы выразить надежду на то, что все действия, которые наносят ущерб нашим отношениям, все-таки останутся в прошлом, и мы сделаем все, для того чтобы выстроить их в нужном ключе и для России, и для экономик стран — членов этой организации. Мы все-таки надеемся, что логика взаимного сотрудничества со временем возобладает», — сказал президент.

Обращаясь к послу США, Путин заявил, что ему не хотелось бы нарушать атмосферу вручения верительных грамот. Тем не менее он отметил, что использование Вашингтоном во внешней политике таких инструментов, как поддержка «цветных революций», в том числе госпереворота в Киеве в 2014 году, в итоге привела к нынешнему кризису и «дополнительно внесла свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений».

Владимир Путин подчеркнул, что РФ «всегда выступала за то, чтобы выстраивать российско-американские отношения исключительно на принципах равенства, уважения суверенитета и интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела».

«Будем этим руководствоваться и в дальнейшем», — заключил он.