Россияне в 2022 году купили рекордное за всю историю количество золота

Граждане РФ в прошлом году купили более 75 тонн золота, преимущественно в слитках. Это является абсолютным рекордом со времен появления золотого стандарта в России, заявил президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский в ходе Московского экономического форума-2023.

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«Прошлый год у нас был рекордным за всю историю России — и пост-советскую, и советский период, и, я думаю, даже царской России, когда появился золотой стандарт — население купило более 75 тонн золота», — цитирует «Финам» Вязовского.

Он пояснил, что в прежние годы физлица покупали в среднем три-четыре тонны золота в год, на пике — семь-восемь тонн. Эксперт считает, что рекорд прошлого года побит уже не будет, зато он сформирует «мощный, большой вторичный рынок», потому что владельцы золота, возможно, захотят его продать.

«В основном спрос на золото пришелся на слитки. Долгие годы рынок слитков находился в депрессивном состоянии, поскольку брался НДС 20%, переплачивать никто не хотел. Поэтому в основном было потребление в монетах», — добавил Вязовский.

При этом мировые цены на золото продолжают расти и приближаются к историческому максимуму. Так, котировки июньских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 15:55 мск в среду выросли до $2048,2 за тройскую унцию. По данным Dow Jones Market Data, абсолютный рекорд был зафиксирован 6 августа 2020 года на уровне $2069,4 за унцию.

Согласно официальному курсу ЦБ, установленному на 6 апреля, 1 грамм золота оценивается в 5,136 тыс. рублей.