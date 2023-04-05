Россия продает 90% своей нефти двум странам

Россия полностью закончила перенаправление нефтяных потоков с запада на восток, из Европы в Азию. В марте, по данным энергетической аналитической компании Vortexa, собранным турецким информационным агентством Anadolu, на Китай и Индию пришлись 91% всей экспортируемой по морю российской нефти. Усредненные поставки в прошлом месяце составили 3,08 млн бар./д.

Вместе с нефтепродуктами российский экспорт составил в марте 6,75 млн бар./д. Из них на нефть пришлись 3,38 млн бар./д., что является максимальным показателем за 10 последних месяцев.

Статья по теме: Россия нашла мощного покупателя дизеля вместо Европы

Китай купил в марте 1,65 млн бар./д. российской нефти, что на 50% больше февральских показателей (1,1 млн бар./д.), и обошел по этому показателю Индию. После мая 2022 г. поставки российской нефти в КНР превышали миллион баррелей в сутки, за исключением декабря, когда они снизились в полтора раза до 76,979 тыс. бар./д.

Индия, можно сказать, дышит Китаю в затылок. Дели покупал в марте 1,43 млн бар./д. Для сравнения: в марте 2022 года индийский импорт нефти из России составлял лишь 68 тыс. бар./д., т.е. он увеличился на 2103% (рост в 21 раз)!

Россия также экспортировала в марте 89,5 тыс. бар./д. в Болгарию, 59,86 тыс. бар./д. - на Ближний Восток и в Северную Африку (MENA), 56,417 тыс. бар./д. – в Турцию и 29,338 тыс. бар./д. в Европу (ЕС, кроме Болгарии, благодаря нескольким исключениям; Норвегия, Швейцария и Великобритания). Экспорт российской нефти в Турцию в марте снизился в 4 раза: в феврале он составил 243 тыс. бар./д.

После 24 февраля 2022 года бурный поток нефти из России в Европу превратился в жидкий ручеек. До начала СВО на Украине Европа получала св. 1,5 млн бар./д. российской нефти. К ноябрю прошлого года эти цифры снизились втрое, до 507 тыс. бар./д. До нынешнего уровня они снизились после вступления 5 декабря в силу европейского эмбарго на российскую нефть, поставляемую по морю.

Экспорт российских нефтепродуктов в марте достиг 3,37 млн бар./д. Почти половину составили дизельное топливо и бензин – 1,55 млн бар./д. Далее идет мазут – 866 тыс. бар./д.

Почти половина (49%) российских нефтепродуктов – 1,65 млн бар./д. уходили в марте в Азию. Китай с Индией долго лидировали и по поставкам нефтепродуктов из России: 241 тыс. бар./д. и 204 тыс. бар./д. в марте соответственно. В марте прошлого года они покупали у России приблизительно по 80 тыс. бар./д. Однако в марте их обошла Турция, которая получала из России 454,170 тыс. бар./д., т.е. больше, чем Пекин и Дели, вместе взятые. Мартовский показатель годичной давности был 187 тыс. бар./д.

До 24 февраля 2022 г. Европа покупала у России от 1,2 млн бар./д. до 1,6 млн бар./д. нефтепродуктов. В прошлом месяце импорт составил лишь 58,633 тыс. бар./д. Для сравнения: еще в январе 2023 года он был 965 тыс. бар./д.

Если 9/10 российской нефти в марте ушло в Азию, то география поставок нефтепродуктов гораздо шире. За исключением Европы, импорт российских нефтепродуктов вырос повсеместно: на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Латинской Америке и, естественно, в Азии. Например, экспорт российских нефтепродуктов на Ближний Восток в марте вырос в годовом выражении в 7 раз: с 54 тыс. бар./д. в марте 2022 года до 387,257 тыс. бар./д. сейчас. Еще больше увеличение за год экспорта нефтепродуктов из России в Северную Африку: с 35,215 тыс. бар./д. до 318,564 тыс. бар./д. Самый скромный рост у Латинской Америки – 93,78 тыс. бар./д. в марте 2022 г. и 133,561 тыс. бар./д. в марте этого года.