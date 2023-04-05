Олафу Шольцу грозит новое расследование

После Пасхи в Германии начнется парламентское расследование налогового скандала, последствия которого могут иметь для канцлера Шольца, предупреждает Politico, серьезные и неприятные последствия несмотря на семилетнюю давность. Речь идет о деле Cum Ex, которое обошлось немецким налогоплательщикам более чем в 30 млрд евро. Это несколько уголовных дел в отношении ряда банков, компаний и физических лиц, незаконно получавших деньги при помощи схемы по возврату налогов.

Скандал громкий, но несмотря на это он не помешал социал-демократам победить на парламентских выборах в 2021 году. Сам Олаф Шольц, который в 2016 году работал мэром Гамбурга, два года назад, когда началось расследование, не пострадал, потому что его участие тогда считалось чисто символическим. Сейчас же стали известны подробности, заставившие по-новому взглянуть на роль в скандале нынешнего федерального канцлера.

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Олафа Шольца обвиняют в том, что он оказал давление на гамбургских налоговиков и тем самым помог банку Warburg сэкономить на налогах 47 млн евро. Шольц в свою бытность мэром Гамбурга трижды встречался с одним из владельцев банка M.M. Warburg & Co., деятельность которого тогда уже расследовало налоговое управление Гамбурга. Канцлер неоднократно отрицал свое какое бы то ни было участие в скандале Warburg. Он не рассказывал, что обсуждалось на тех встречах, ссылаясь на забывчивость.

Сейчас в этом объяснении возникли сомнения. Поводом для них стали подробности закрытого слушания комитета бундестага в июле 2020 года, на которое был приглашен Олаф Шольц. Оказалось, что будущий канцлер прекрасно помнил детали разговоров с банкиром из Гамбурга. Противники Шольца сейчас утверждают, что амнезия у него появилась лишь после того, как стали известны потенциальные последствия тех тайных переговоров.

«Этот крупный провал в памяти канцлера, возникший после того, как он рассказывал подробности о встречах, требует разъяснений и ответов на множество вопросов»,- говорится в письме CDU/CSU в бундестаг.

Шольц с союзниками все упреки и обвинения в свой адрес считает политическим мотивированными и подчеркивает, что все предыдущие разбирательства не нашли с его стороны никаких нарушений. При этом канцлер напоминает, что банк заплатил государству 47 млн евро. Правда, забывает упомянуть, что гамбургские банкиры сделали это лишь по решению суда, в который обратились налоговики.

Парламент Гамбурга, который находится в Германии на правах земли, планирует во второй половине апреля или в мае вызвать Олафа Шольца, кстати, уже третий раз, на слушания специального комитета, расследующего дело Warburg. Кроме этого, находящийся в оппозиции правоцентристский Христианско-демократический союз (CDU) хочет провести свое расследование скандала, который они называют «скандал Шольца-Warburg, на общегерманском уровне, то есть в бундестаге. Матиас Миддельберг, заместитель главы фракции христианских демократов в бундестаге, заявил, что CDU не намерено откладывать дело в долгий ящик и потребует провести слушание на первой же рабочей неделе после пасхальных каникул.

Любопытно, что официальный представитель правительства ФРГ отказал журналистам в комментариях. Ситуацию прокомментировала глава парламентской фракции социал-демократов Катя Маст. Она заявила, что CDU интересует не истина и что правые преследуют партийные тактические интересы.

Шансы на проведение расследования в бундестаге велики, потому что у блока CDU/CSU достаточно голосов для создания специального комитета. К тому же, Левая партия заявила, что поддержит требование правых. Комитет может заслушать показания свидетелей и экспертов и затребовать документы. Несмотря на то, что результаты расследования не будут иметь никакой юридической или иной силы, его политические последствия могут повлиять на выборы. Естественно, не в пользу социал-демократов и Шольца.