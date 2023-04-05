Тем, кто ждал дешевой нефти, не повезло

Нефть в среду утром снова дорожает. Цена июньских фьючерсов на марку Brent выросла на 0,41%, до 85,29 доллара за баррель, а майских фьючерсов на WTI — на 0,37%, до 81,01 доллара. Как сообщает «Прайм», Американский институт нефти (API) дал оценку динамике коммерческих запасов в США за прошлую неделю: к 31 марта показатель сократился на 4,3 млн баррелей, хотя ожидалось снижение на 1,8 млн.

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Это говорит о дальнейшем замедлении темпов роста американской экономики. Однако слабость статистики в США все еще компенсируется информацией о том, что ОПЕК+ сократит добычу на 1,16 млн баррелей в день — фактический лидер картеля Саудовская Аравия назвала это «мерой предосторожности», направленной на стабилизацию нефтяного рынка. Инвесторы также продолжают с оптимизмом смотреть на перспективы спроса на сырье в Китае, поскольку ожидается, что восстановление экономики страны поможет смягчить последствия замедления глобального роста.

Спрос будет расти, а предложение — снижаться

Основное событие для рынка нефти случилось на прошедших выходных, а именно 2 апреля, когда ряд участников соглашения ОПЕК+ объявил о сокращении добычи нефти с мая 2023 года, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Это привело к резкому росту цен в самом начале торговой сессии понедельника: стоимость сорта Brent выросла до 85,5 долл. за баррель, а сорт WTI подорожал до 81 доллара.

Как и ожидалось, развития растущего тренда не получилось, говорит эксперт. Выходившая в последние дни статистика показала ухудшение экономических условий в США, спрос во Франции из-за забастовки оставался подавлен (французское правительство высвободило более 10 млн баррелей нефтепродуктов из стратегических запасов с начала забастовок в марте).

Тем не менее, снижения цен после резкого роста пока также не происходит, поскольку ожидается напряжение в области поставок. Закрытие Турцией прокачки нефти по трубопроводу Киркук — Джейхан после постановления Международной торговой палаты о том, что для экспорта курдской нефти необходимо разрешение Багдада, также оказало поддержку рынку нефти. Остановка трубопровода убрала со средиземноморского рынка около 400 тыс. баррелей нефти в сутки. Однако после решения ОПЕК+ об ограничении добычи (3 апреля решение от 2 апреля было подтверждено официально) власти Багдада и Киркука быстро договорились, и поставки по трубопроводу в порт Джейхан были возобновлены, констатирует Лукичева.

Недавнее снижение цен на сорт WTI ниже уровня 70 долл. за баррель не привело к началу пополнения американского стратегического резерва. Это объясняется техническим обслуживанием мощностей, логистическими ограничениями и ранее распределенными между НПЗ объемами заявленных к продаже 26 млн баррелей в период с апреля по июнь. Министр энергетики США сообщил, что SPR может начать заполнение хранилищ в четвертом квартале 2023 года — при условии снижения цен к целевому уровню. Вероятно, подобное решение также способствовало ограничению добычи со стороны ОПЕК+.

Росстат сообщил, что добыча нефти в РФ составила в феврале 42,1 млн тонн с учетом газового конденсата (-0,2% г/г, -8,5% м/м) или около 10,95 млн баррелей в сутки. Ожидаемое сокращение добычи нефти в РФ после введения эмбарго в декабре и феврале не привело к резкому падению добычи. Это также послужило принятию решения ОПЕК+ об ограничении добычи широким кругом производителей.

Согласно информации агентства Platts, стоимость сорта WTI с июня 2023 года начнет учитываться в расчете стоимости датированного Brent в связи с растущими поставками американской нефти на европейский рынок. Это обострит проблему определения цены на российскую нефть (сейчас привязанную к сорту Brent) и необходимость перевода торговли российской нефтью на площадку СПБМТСБ.

В прошлую среду состоялся ежегодный форум СПБМТСБ, в ходе которого обсуждался переход российских компаний на эту торговую площадку. Ведомства в лице Минэнерго, МинЭка и ЦБ постепенно осознают, что в расчетах для бюджета и налогообложения отрасли необходимо ориентироваться на внутренние показатели. Только после этого начнет нормально развиваться биржевая торговля в РФ.

CNPC (крупнейший производитель нефти в Китае) ожидает, что спрос на нефть в Китае вырастет в 2023 году на 5,1% г/г (до 756 млн тонн) вследствие отмены карантинных ограничений. Потребление нефтепродуктов в стране вырастет на 9,1% г/г, спрос на бензин — на 11% г/г, на дизель — на 2,4% г/г, на керосин — на 57% г/г. Китай покрывает имопртом все текущее производство нефти в РФ — в марте импорт сорта URALS достиг макусимума за последние 3 года.

Таким образом, говорит Оксана Лукичева, сезонная слабость спроса пока остается, но поставки стали более напряженными, что оказывает поддержку стоимости нефти. Начало второго квартала будет усугублять проблемы обеспечения рынка нефти, т.к. спрос начнет подрастать в связи с началом автомобильного сезона в Северном полушарии, а предложение будет активно снижаться. Полноценное восстановление спроса и растущей динамики цен ожидается во втором полугодии.

Опасение рецессии тормозит рост цен

Неделя началась для нефти с сюрприза от ОПЕК+, и цены на черное золото отреагировали бурным ростом, прибавив более 6%, констатирует специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. В моменте баррель нефти достигал 86 долл. С учетом добровольного снижения добычи со стороны России на 500 тысяч баррелей, с мая рынок не досчитается суммарно 1,66 млн баррелей в сутки.

Сейчас нефтяной рынок находится между двумя движущими факторами, полагает аналитик. С одной стороны, опасения мировой рецессии, которая приведет к резкому снижению потребления, давят на котировки. С другой — ожидания наращивания темпов восстановления китайской экономики, которое увеличит потребление, а значит и спрос, помогают ценам расти.

Решение ОПЕК было принято в ответ на проблемы в банковской сфере, возникшие в начале марта в США и Европе. Банкротство нескольких банков вызвало опасения, что финансовый кризис и замедление глобальной экономики могут начаться в любой момент. Эта ситуация обрушила цены на нефть, что, естественно, не устраивает страны-экспортеры, которые хотят видеть цены около 90 долл.

Геополитическая обстановка остается напряженной, констатирует Вавилов, а экономические проблемы лишь нарастают с каждым днем. Уже во вторник данные по открытым вакансиям в США показали, что американская экономика начинает замедляться, а значит, ФРС может закончить цикл повышения процентных ставок. Американский доллар также отреагировал снижением ко всем мировым валютам. В нормальных условиях снижение доллара вызвало бы рост стоимости нефти, но котировки после публикации новостей остановили рост и торгуются в районе 84,8 долл. за баррель.

Это, уверен эксперт, очередное подтверждение тому, что страх рецессии сильно влияет на нефтяные цены. Сейчас сложно делать какие-то прогнозы относительно дальнейшего движения стоимости черного золота. В пятницу в штатах будут опубликованы данные по рынку труда, уровню безработицы и количеству вновь созданных рабочих мест. Этот отчет сформирует представление о силе экономической активности в США и окажет влияние на нефть.

Если данные будут хуже прогнозов, считает Николай Вавилов, то страхи рецессии в штатах усилятся, и это может способствовать снижению стоимости бочки нефти в район 80$. В зависимости от реального положения дел в глобальной экономике, цены могут уйти и ниже. Тогда действия ОПЕК+ окажутся вполне оправданными, и дальнейшее движение котировок будет уже зависеть от новых решений картеля. Если же намеков на замедление американской экономики не будет, то можно ожидать нефть на уровнях 90 долл. за баррель и выше.