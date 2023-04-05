У главных любителей акций ВТБ появился лишний повод для радости

Убытки ВТБ за 2022 год составили по РСБУ 756,8 млрд рублей, а по МСФО — 613 млрд рублей (примерно 30% капитала 2021 года). Результаты могли бы быть еще хуже, если бы Банк России не отдал ВТБ Банк «Открытие» за 340 млрд руб., в то время как рыночные активы «Открытия» оценивались в 505 млрд руб.

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Около 300 млрд руб. убытка принесла банку открытая валютная позиция и неденежный убыток от укрепления рубля в 2022 году.

Еще 229 млрд руб. ВТБ потерял от выбытия дочерних компаний группы. После попадания госбанка под санкции Европы и Великобритании он лишился контроля над VTB Bank Europe и британским VTB Capital Plc.

Экстраординарные резервы составили 344 млрд руб. доналогового убытка.

Чистые же процентные доходы ВТБ по МСФО за прошлый год упали почти вдвое, до 321 млрд руб., а чистые комиссионные доходы — на 7,4%, до 146,8 млрд руб.

«Эти доходные статьи едва перекрыли только чистые операционные потери группы на уровне 466,7 млрд руб.», — отмечают аналитики БКС.

«На наш взгляд, это отражает сравнительную слабость ключевого бизнеса группы», — считает аналитик инвестбанка «Синара» Ольга Найденова.

Зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов объясняет убытки санкциями, оттоком вкладчиков, разрушением рынка деривативных инструментов и невозможностью хеджирования, а также необходимостью наращивать резервы. Все эти факторы действовали и на другие банки, однако Сбер, например, во втором полугодии сумел не только закрыть потери, но и заработать прибыль.

Фактически, ВТБ потерял на всём, на чем только можно было потерять. Упали доходы как от основного кредитного бизнеса, так и комиссионные доходы. Банк потерял как на росте курса доллара, так и на падении. Банк столкнулся с оттоком клиентских средств в валюте. Без регуляторных послаблений от Центробанка ВТБ уже можно было бы объявить банкротом», — комментирует ситуацию главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий.

В нынешнем году ВТБ обещает улучшить свое финансовое положение и получить прибыль выше рекордных 327 млрд руб. 2021 года. Как отметил Пьянов, за первый квартал 2023 г. банк заработал порядка 140 млрд руб. чистой прибыли, из которых 31 млрд — эффект от консолидации РНКБ, а чуть больше 50 млрд — положительная переоценка открытой валютной позиции.

То есть, большая часть прибыли первого квартала имела разовый характер.

Не исключено, что банк действительно заработает в этом году рекордную прибыль. Инвестиционное сообщество считает, что значительный вклад в улучшение показателей второго по величине госбанка внесет более эффективный менеджмент и бизнес присоединенного Банка «Открытие», а не работающие активы «старого» ВТБ.

Естественно, что ни о каких дивидендах за прошлый год говорить не приходится. Более того, их не стоит ждать и по результатам 2023 г.

«В 2024 г. по итогам 2023 г. мы тоже не планируем выплачивать дивиденды, то есть, будем направлять эту прибыль на восстановление капитала», — сказал Пьянов.

Инвесторы отреагировали на очень слабые результаты ВТБ активной распродажей акций — на пике падение достигало 8%. На первый взгляд, это не очень много, если учитывать, что под сегодняшнюю отчетность акции банка кто-то активно разгонял, и с 17 марта по 4 апреля они выросли в цене почти на четверть.

Но здесь стоит отметить, что значительная часть этого роста была обеспечена эффектом «шорт-сквиза», то есть повышением стоимости бумаги за счет закрытия коротких позиций.

Очень многие аналитики не рекомендуют покупать акции ВТБ в средне- и долгосрочных целях. И это понятно — все другие торгуемые на Московской бирже российские банки демонстрируют (и обещают это делать в дальнейшем) гораздо более высокие показатели.

Так что акции ВТБ еще надолго рискуют остаться одним из любимых инструментов фондовых «медведей» — при позитивных настроениях на фондовом рынке они будут расти слабее Индекса Мосбиржи, а при появлении негатива продемонстрируют опережающие темпы снижения.