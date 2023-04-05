Украинские власти загнали себя в Артемовске в медийную ловушку, считает военный эксперт

Вооруженные силы РФ намеренно не форсируют взятие Артемовска. Цель такой тактики: заставить ВСУ бросать туда все новые свежие резервы. Такое мнение высказал военкор Марат Хайруллин, давая интервью информресурсу «Военное дело».

По его словам, создавая сейчас напряжение на нескольких участках фронта, ВС России стремятся заставить киевский режим тратить подготовленные для наступления ресурсы. В попытках не допустить взятия российскими войсками Артемовска, Авдеевки, других городов Донбасса, Киев пытается избежать такого развития событий, которое станет для него серьезным репутационным ударом.

«Любой прорыв наш, любое падение Марьинки, Авдеевки, любая ситуация под Бахмутом — это для них катастрофа. Поэтому они вынуждены бросать туда свои лучшие резервы», — приводит «Военное дело» слова военкора.

Хайруллин считает, что в этом свете не стоит ждать сейчас от наших войск резких наступательных рывков. «Нам сейчас важнее перемолоть то, что у них есть», — заключил он.

Напомним, накануне глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил в одном из своих телеграм-каналов, что его подразделения установили контроль над всеми административными зданиями и промышленными объектами Артемовска. По словам Пригожина, под контролем ВСУ осталась часть жилой застройки на западе города.