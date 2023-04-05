В Госдуму внесли законопроект об увеличении налоговых вычетов по расходам на обучение и покупку лекарств

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и лидеры парламентских фракций внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предполагающий изменения в Налоговый Кодекс с целью поддержки граждан и стимулирования производства высокотехнологичного оборудования.

«В целях поддержки семей с детьми предлагается увеличить максимальный размер налогового вычета по расходам на обучение ребенка более чем в два раза. Сегодня установленная законом предельная сумма расходов, с которой гражданин может получить налоговый вычет по НДФЛ, составляет 50 тыс. рублей. Депутаты предлагают повысить ее до 110 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба Государственной Думы.

Кроме того, предлагается увеличить размер налогового вычета по расходам на собственное обучение, лечение, в том числе членов семьи, и покупку лекарств. Предельная сумма таких трат, с которой можно будет получить налоговый вычет, вырастет со 120 тыс. до 150 тыс. руб.

«Для стимулирования производства и спроса на отечественное высокотехнологичное оборудование предлагается к расходам на приобретение таких средств применять повышающий коэффициент 1,5 по аналогии с порядком учета расходов на приобретение или создание передовой российской продукции в сфере искусственного интеллекта», — говорится также в сообщении.

Уточняется, что законопроект подготовлен в рамках реализации положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.