Российское Министерство обороны представило новые данные о ходе спецоперации.

Согласно сводке ведомства, на Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка (ЛНР). «Кроме того, пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Новоселовское, Розовка, Артемовка Луганской народной республики, Масютовка и Першотравневое Харьковской области», — отмечается в сообщении. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа, рассказали в Минобороны.

На Красно-Лиманском направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30; огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» сорвана контратака противника в районе населенного пункта Северск (ДНР), поражены подразделения ВСУ в районе сел Невское и Червоная Диброва (ЛНР).

«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии, уничтожено два бронетранспортера, один танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30. Потери живой силы противника за сутки на данном направлении составили свыше 410-ти украинских военнослужащих и наёмников», — указывается в сводке российского оборонного ведомства.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Никольское и Новополь (ДНР); пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Владимировка, Мирное и Никольское. За сутки на обоих направлениях уничтожено до 30 бойцов ВСУ, один бронеавтомобиль, два пикапа, а также два украинских склада боеприпасов в районах Новомихайловки (ДНР) и Гуляйполе (Запорожская область). На Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих.

Также в Минобороны рассказали, что истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Селидово (ДНР) сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 406 самолетов, 228 вертолетов, 3673 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8545 танков и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4504 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9302 единицы специальной военной автомобильной техники», — отметили в министерстве.