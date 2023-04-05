В Москве призвали освободить наместника Киево-Печерской лавры

Россия требует немедленно освободить из-под домашнего ареста наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

Об этом говорится в заявлении спецпредставителя МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посла по особым поручениям Геннадия Аскальдовича.

Статья по теме: Глава СПЧ призвал международные организации защитить Украинскую православную церковь

«Требуем немедленного освобождения митрополита Павла и предоставления ему соответствующей медицинской помощи», — указывается в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что беспокоятся за других обитателей монастыря. «В России возмущены очередным грубым актом произвола против УПЦ, обеспокоены судьбой монахов и священников Киево-Печерской лавры, которые находятся под угрозой физической и моральной расправы. Им обещают место в Лавре, если они откажутся от своей веры и перейдут в раскольническую Православную церковь Украины», — говорится в заявлении.

В МИД РФ подчеркнули, что своими действиями киевский режим «упорно продолжает множить политику морального террора», причем в период Великого поста.

Суд Киева в субботу, 1 апреля, назначил митрополиту Павлу домашний арест на два месяца, священнослужителю запретили записывать обращения к верующим. По мнению прокурора, с 24 февраля 2022 года митрополит, являясь наместником Киево-Печерской лавры, «оправдывал» действия Москвы, когда общался с прихожанами. Сам Павел называл дело против себя политическим.

Во время судебного заседания у митрополита резко ухудшилось самочувствие. Позже Павел пожаловался на проблемы с ногами — на него надели электронный браслет. Адвокат наместника Киево-Печерской лавры заявил, что соберет медицинские документы и потребует пересмотра решения о ношении браслета.

В январе против Павла завели уголовное дело по ст. 161 и 436 УК Украины (разжигание ненависти на религиозной почве и публичные призывы к развязыванию вооруженного конфликта).

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры обострилась после того, как монахи УПЦ отказались покинуть обитель по требованию дирекции заповедника «Киево-Печерская лавра». В четверг, 30 марта, в монастырь приехала комиссия по проверке сохранности культурных ценностей, чтобы сделать опись имущества, однако служители лавры во главе с митрополитом Павлом и верующие не пустили ее в обитель. На следующий день у стен монастыря произошли столкновения, сообщалось о возможном штурме.