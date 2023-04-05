В США указали на неизбежность ядерной войны при нынешней политике Вашингтона

Сохранение существующего курса политики США неизбежно приведет к ядерной войне с Россией.

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Такое мнение высказал политический обозреватель, сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье под названием «Есть ли у Америки будущее?», опубликованной на его сайте.

По словам Робертса, действующая американская власть стремится «уничтожить препятствие в виде России» на пути к мировой гегемонии, что определенно закончится ядерной войной; при этом «вашингтонские пропагандисты» возлагают всю ответственность на Москву.

Робертс подчеркнул, что президент РФ неоднократно указывал на планы Запада по уничтожению России. «Непостижимо, что Вашингтон настолько безрассуден, донельзя глуп и безответственен, чтобы убеждать Кремль в намерении уничтожить Россию. Удивительно, что заявления Владимира Путина не вызвали никаких заверений со стороны Белого дома», — отметил он.

По убеждению публициста, теперь Россия не поверит никаким гарантиям со стороны США, а политика неоконсерваторов, контролирующих основные американские госструктуры, привели к «огромному провалу» во внешней политике Вашингтона.

«Наслаждайтесь жизнью. Перестаньте беспокоиться о будущем. Неоконсерваторы гарантировали, что у вас его нет», — заключил Робертс.