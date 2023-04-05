Владислав Овчинский: более чем вдвое нарастил выпуск лазерного оборудования производитель из Москвы в 2022 году

Московская компания увеличила выпуск лазерного оборудования в 2,2 раза в минувшем году. В общей сложности она произвела более 100 систем, их используют в нефтегазовой, атомной, аэрокосмической и автомобильной отраслях. Об этом сообщил 5 апреля руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский. «Лазерные технологии активно применяются в различных производственных направлениях, особенно в металлообработке: резке, очистке, сварке и гравировке практически любых металлов. В Москве разработкой и производством такого оборудования занимается, в том числе, компания Pokkels. За 2022 год она выпустила более 100 различных лазерных систем. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее», — сказал Владислав Овчинский.

Кроме того, производитель активно расширяет линейку оборудования, добавил он.

Лазерные установки, произведенные компанией, помогают очистить поверхность металла и камня от стойких загрязнений, таких как нагар, следы смазки, ржавчина, гальванические покрытия и следы старения. Такую технологию часто используют, например, для очистки пресс-форм на производстве и реставрации.Производитель также выпускает лазерную сварку, актуальную для крупных производств. С ее помощью можно делать более качественные сварные швы, а производительность увеличивается вчетверо.

Команда также разрабатывает индивидуальные лазерные решения, например, для лазерной зачистки проводов, автоматизированной системы очистки профильных труб и технологии лазерной очистки эластичных титановых имплантов.

По оценке директора по развитию компании Евгения Ключникова, причиной роста производства, прежде всего, стал рост узнаваемости и доверия к бренду, а также разработка индивидуальных решений в рамках пилотных проектах крупных российских компаний. «Лазерные технологии стремительно набирают популярность и ежегодно используются на все большем количестве предприятий для сварки, очистки, маркировки и других задач. Мы уверены в перспективности отрасли и работаем над дальнейшим расширением производства и увеличением предложения на российском рынке», — добавил он.

По официальным данным, в сфере легкой промышленности Москвы работает более 200 предприятий. Им доступно более 20 мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы.