ВТБ заявил о планах получить самую высокую в истории прибыль после рекордного убытка в 2022 году

Банк ВТБ после серьезных убытков в прошлом году намерен вернуться к прибыльности и побить рекорд 2021 года, когда им было заработано 327 млрд руб. по МСФО.
Об этом рассказал зампред правления финансовой организации Дмитрий Пьянов.
«Отличие 2022 года от, допустим, 2009 года моими глазами: нам в прошлом не хватало смелости признать все убытки в ходе кризиса, в самом кризисном периоде. И дальше мы "кашляли" от перенесенных в будущее эффектов кризиса — и в 2010 году, и в 2011 году», — рассказал Пьянов, уточнив, что банк наметил более резкую траекторию восстановления прибыльности.
По словам топ-менеджера, необходимо подтверждать «тезис о том, что все плохое в 2022 году оставлено, стресс пройден, слезы пролиты». «Соответственно, вот эта траектория восстановления прибыли позволяет говорить о том, что 2023 год для группы ВТБ уже в новом составе — с консолидацией "Открытия" и РНКБ — имеет все шансы повторить 2021 год с точки зрения рекордного результата», — подчеркнул он.
Пьянов отметил, что вклад группы «Открытие» в прибыль ВТБ в текущем году оценивается в 50 млрд руб.
«Мы будем таргетировать, что мы побьем по прибыли групповой рекорд по МСФО 2021 года, то есть покажем прибыль более 327 млрд рублей, то есть это будет новый рекорд с учетом результата первого квартала по групповой прибыли без всяких регуляторных послаблений в 2023 году», — сказал зампред правления банка.
Из-за санкций, введенных в прошлом году, ВТБ получил рекордные убытки в 756,8 млрд руб. по российским стандартам бухучета и 613 млрд руб. по международным. Начало 2023-го стало для банка удачным — в январе-феврале он получил 91,7 млрд руб. прибыли; в первом квартале ожидается около 140 млрд руб.
В 2022 году банк купил у ЦБ группу «Открытие» с активами 3,2 трлн руб., часть этой суммы ВТБ оплатил пакетом ОФЗ в размере 100 млрд руб. В конце прошлого месяца через эту же допэмиссию банк получил крымский РНКБ с активами 330 млрд руб.