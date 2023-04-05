ВТБ заявил о планах получить самую высокую в истории прибыль после рекордного убытка в 2022 году

Банк ВТБ после серьезных убытков в прошлом году намерен вернуться к прибыльности и побить рекорд 2021 года, когда им было заработано 327 млрд руб. по МСФО.

Об этом рассказал зампред правления финансовой организации Дмитрий Пьянов.

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«Отличие 2022 года от, допустим, 2009 года моими глазами: нам в прошлом не хватало смелости признать все убытки в ходе кризиса, в самом кризисном периоде. И дальше мы "кашляли" от перенесенных в будущее эффектов кризиса — и в 2010 году, и в 2011 году», — рассказал Пьянов, уточнив, что банк наметил более резкую траекторию восстановления прибыльности.

По словам топ-менеджера, необходимо подтверждать «тезис о том, что все плохое в 2022 году оставлено, стресс пройден, слезы пролиты». «Соответственно, вот эта траектория восстановления прибыли позволяет говорить о том, что 2023 год для группы ВТБ уже в новом составе — с консолидацией "Открытия" и РНКБ — имеет все шансы повторить 2021 год с точки зрения рекордного результата», — подчеркнул он.

Пьянов отметил, что вклад группы «Открытие» в прибыль ВТБ в текущем году оценивается в 50 млрд руб.

«Мы будем таргетировать, что мы побьем по прибыли групповой рекорд по МСФО 2021 года, то есть покажем прибыль более 327 млрд рублей, то есть это будет новый рекорд с учетом результата первого квартала по групповой прибыли без всяких регуляторных послаблений в 2023 году», — сказал зампред правления банка.

Из-за санкций, введенных в прошлом году, ВТБ получил рекордные убытки в 756,8 млрд руб. по российским стандартам бухучета и 613 млрд руб. по международным. Начало 2023-го стало для банка удачным — в январе-феврале он получил 91,7 млрд руб. прибыли; в первом квартале ожидается около 140 млрд руб.

В 2022 году банк купил у ЦБ группу «Открытие» с активами 3,2 трлн руб., часть этой суммы ВТБ оплатил пакетом ОФЗ в размере 100 млрд руб. В конце прошлого месяца через эту же допэмиссию банк получил крымский РНКБ с активами 330 млрд руб.