Выплаты нефтяникам по топливному демпферу снизились в марте

Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в марте составили 96,7 млрд рублей, что на 11% меньше, чем в феврале, и на 36,7% ниже, чем годом ранее, следует из данных Минфина.

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В январе выплаты по демпферу составили 47,9 млрд рублей, в феврале — 108,7 млрд рублей. Всего за три месяца бюджет выплатил по демпферу 253,3 млрд рублей против 351,6 млрд рублей за аналогичный период 2022 года.

С 1 апреля вступает в силу скорректированный демпфер по бензинам и дизтопливу. Ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин, будет увеличен с $20 до $25 за баррель, дисконт на дизельное топливо будет ограничен в $10 за баррель.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Если экспортные цены на бензин и дизтопливо выше условных внутренних, то государство компенсирует нефтяникам часть этой разницы, если наоборот — производители перечисляют часть прибыли в бюджет. По итогам 2022 года нефтяным компаниям по топливному демпферу из бюджета было перечислено 2,16 трлн рублей, в 2021-ом — 674,5 млрд рублей, в 2019-ом — 282,2 млрд рублей, а в 2020-ом из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей.

