Акции дня: трейдеры в ожидании выплат скупают акции «Транснефти»

Акции компании «Транснефть» росли по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 6 апреля. Котировки поднялись на +5,87% до 126 300 руб. за штуку.

Трейдеры покупали акции компании в надежде получить дивиденды за 2022 год. Компания пока не подтверждала и не опровергала их выплату. С учетом роста стоимости бумаг на бирже, можно ожидать хорошей доходности. Однако эксперты предостерегают держателей акций.

«Дело в том, что рынок начал активно и заранее закладывать ожидания того, что "Транснефть" может объявить высокие дивиденды. После фактического решения по выплатам участники рынка могут начать продавать акции по двум причинам: дивидендов не будет или они окажутся ниже ожиданий; дивиденды будут соответствовать ожиданиям, но часть инвесторов предпочтет зафиксировать прибыль»,- отметили аналитики «Тинькофф инвестиций».

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,10% до 2498,3 пунктов. Индекс РТС опустился на -2,07% до 967,11 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:05 мск составила 84,8 долларов за баррель (-0,22%). Российская валюта слабела– 81,37 руб. за доллар.