Nasdaq и Dow: два взгляда на одну рецессию

Фондовый рынок США выходит из режима «плохие новости — это хорошие новости», в котором часто находился во время цикла подъема ставки ФРС. Слабая статистика уже не воспринимается как плюс, хотя, как и прежде, ведет к смягчению денежно-кредитной политики.

Полная версия этого материала доступна только подписчикам Читать материалы сайта Expert.ru в полном объеме могут только те, кто оформил платную подписку. Попробовать бесплатно Подписаться за 390 руб Я – подписчик