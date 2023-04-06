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Nasdaq и Dow: два взгляда на одну рецессию

Глеб Баранов
обозреватель Expert.ru
6 апреля 2023, 10:15

Nasdaq закрыл в минус третьи торги подряд, а Dow второй раз за последние три дня вырос: рынок готовится к рецессии. В первом индексе много уязвимых к ней акций, а во втором — защитных.

Коллаж: Тамара Ларина