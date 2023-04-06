Фондовый рынок США выходит из режима «плохие новости — это хорошие новости», в котором часто находился во время цикла подъема ставки ФРС. Слабая статистика уже не воспринимается как плюс, хотя, как и прежде, ведет к смягчению денежно-кредитной политики.
Nasdaq и Dow: два взгляда на одну рецессию
Nasdaq закрыл в минус третьи торги подряд, а Dow второй раз за последние три дня вырос: рынок готовится к рецессии. В первом индексе много уязвимых к ней акций, а во втором — защитных.
Коллаж: Тамара Ларина
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