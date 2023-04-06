Альфа-банк в 2022-м получил чистый убыток в 117 млрд руб. против 136,6 млрд прибыли годом ранее

Альфа-банк по итогам прошлого года получил чистый убыток по РСБУ в 117,1 млрд руб. против 136,6 млрд руб. прибыли в 2021-м.

«В первой половине 2022 года банк зафиксировал разовый убыток в связи с тем, что часть активов в иностранной валюте была заморожена, кроме того, валютная переоценка оказала влияние на финансовый результат и отчетность по РСБУ», — приводит «Интерфакс» слова главного управляющего директора Альфа-банка Владимира Верхошинского.

Отмечается, что в прошлый раз банк фиксировал убытки в 2009 году (3,35 млрд руб.); до этого, так же как и после, он получал прибыль.

Верхошинский указал на то, что санкции не могли не повлиять на результаты деятельности финансовой организации. «Вместе с тем, без учета разовых убытков от валютной переоценки прибыль группы на уровне холдинговой компании составила более $300 млн, а Альфа-банк не только показал прибыль во втором полугодии 2022 года, но также демонстрирует уверенный рост в первом квартале 2023 года», — рассказал он, уточнив, что в январе-феврале банк заработал 26,1 млрд руб. по МСФО — это на 70% выше результата 2021 года.

Отмечается, что рост розничного кредитного портфеля банка в 2022 году составил более 20%, портфеля малого и среднего бизнеса — более 30%. Розничная клиентская база Альфа-банка с начала прошлого года увеличилась на 17%, до 26 млн человек, база корпоративных клиентов — на 24%, до 1,3 млн компаний.

Альфа-банк находится под санкциями ЕС с 25 февраля текущего года. В марте стало известно о возможной продаже долей в банке Петра Авена и Михаила Фридмана (12% и 33% соответственно) основателю «Альфа-групп» Андрею Косогову.