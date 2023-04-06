Американский разведчик рассказал, когда и чем завершится спецоперации России на Украине

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991-1998) рассказал, когда и чем завершится специальная военная операция, которую Россия проводит на Украине.

По его мнению, это произойдёт летом 2023 года. В интервью YouTube-каналу ThisDayPedia он отметил, что Кие потерпит поражение после неудачного контрнаступления ВСУ.

«Если обобщить суицидальные наклонности Украины, то они бросили все свои ресурсы на Артёмовск, чтобы удержать его, и теперь они там проиграли, – подчеркнул Риттер. – Они собираются пойти на самоубийственное контрнаступление, у которого нет шанса на успех. Вот почему я продолжаю говорить, что спецоперация России завершится уже в конце этого лета».

При этом экс-разведчик не исключает, что всё может закончиться даже и раньше из-за полного разгрома украинской армии.

«Скоро ВСУ будут не в силах справляться с огромными потерями, что и приведёт к их поражению», – предположил Риттер.

Как ранее писал «Эксперт», по мнению Риттера, Украину от нацизма излечит только пуля. Он при этом отметил, что «незалежная» определяется ненавистью к России, жители этой страны пропитаны ею, так как их с рождения учат ненавидеть русских, называть их «москалями» или «орками».

Конечно же, есть люди, которые по неосторожности были втянуты в эту ситуацию. Но истинно верующие, те, у кого на руке татуировки со свастикой, кто говорит «хайль, Гитлер», кто марширует, кто убивает, кто стреляет в русских военнопленных, кто говорит о том, что хочет убить русских детей, для них есть только одно решение – это пуля», – считает экс-разведчик.

