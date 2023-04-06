Финансовые рынки Фондовый рынок США Канада

Банки падают – «медведи» поднимаются в полный рост

Глеб Баранов
обозреватель Expert.ru
6 апреля 2023, 23:25

Для продавцов банковских акций в короткую март стал лучшим месяцем со времен мирового кризиса 2008 года. Один лишь «шорт» рухнувшего SVB принес им $1,32 млрд. Теперь цель всех «медведей» мира – канадская TD Bank Group

Piqsels