Банки падают – «медведи» поднимаются в полный рост

Банковский кризис стал золотым временем для тех, кто продавал финансовые акции в короткую. Для успеха «медведям», в принципе, не особенно нужны были даже сами крахи банков. Банкротства можно пересчитать по пальцам, но «шорты» десятков банковских акций уже принесли хорошие деньги.

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