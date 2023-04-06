Банковский кризис стал золотым временем для тех, кто продавал финансовые акции в короткую. Для успеха «медведям», в принципе, не особенно нужны были даже сами крахи банков. Банкротства можно пересчитать по пальцам, но «шорты» десятков банковских акций уже принесли хорошие деньги.
Банки падают – «медведи» поднимаются в полный рост
Для продавцов банковских акций в короткую март стал лучшим месяцем со времен мирового кризиса 2008 года. Один лишь «шорт» рухнувшего SVB принес им $1,32 млрд. Теперь цель всех «медведей» мира – канадская TD Bank Group
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