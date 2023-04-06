Банки-склянки или новый кризис? Что ждет мировую банковскую систему
Константин Цыганков
автор телепрограммы «ФаниМани», ведущий программ «Деньги-24» и «Доля Капиталиста»
Арсений Мишин
Ph.D., доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ
Что стало причинами сложностей банков в США и ЕС? Насколько вероятны риски масштабирования кризиса и каковы эффекты для развивающихся стран? Обсудили эксперты в городских лабораториях ВЭБ.РФ в клубе «Молодых экономистов».
предоставлено пресс-службой
Клуб молодых экономистов ВЭБ РФ "Что будет дальше?" — дискуссионный формат для обсуждения актуальных вопросов экономики.
Участники:
- Константин Цыганков, автор телепрограммы «ФаниМани», ведущий программ «Деньги-24» и «Доля Капиталиста»
- Екатерина Власова, заместитель руководителя аналитического центра АО «ДОМ.РФ»
- Арсений Мишин, Ph.D., доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ
- Артем Перминов, старший аналитик УК «Первая»
- Сергей Ковбасюк, Ph.D., профессор РЭШ