Мировая экономика Экономический кризис

Банки-склянки или новый кризис? Что ждет мировую банковскую систему

Константин Цыганков
автор телепрограммы «ФаниМани», ведущий программ «Деньги-24» и «Доля Капиталиста»
Екатерина Власова
заместитель руководителя аналитического центра АО «ДОМ.РФ»
Арсений Мишин
Ph.D., доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ
Артем Перминов
старший аналитик УК «Первая»
Сергей Ковбасюк
Ph.D., профессор РЭШ
Константин Цыганков, Екатерина Власова, Арсений Мишин, Артем Перминов, Сергей Ковбасюк
6 апреля 2023, 14:21
6 апреля 2023, 14:21

Что стало причинами сложностей банков в США и ЕС? Насколько вероятны риски масштабирования кризиса и каковы эффекты для развивающихся стран? Обсудили эксперты в городских лабораториях ВЭБ.РФ в клубе «Молодых экономистов».

предоставлено пресс-службой

Клуб молодых экономистов ВЭБ РФ "Что будет дальше?" — дискуссионный формат для обсуждения актуальных вопросов экономики.

Участники:

  • Константин Цыганков, автор телепрограммы «ФаниМани», ведущий программ «Деньги-24» и «Доля Капиталиста»
  • Екатерина Власова, заместитель руководителя аналитического центра АО «ДОМ.РФ»
  • Арсений Мишин, Ph.D., доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ
  • Артем Перминов, старший аналитик УК «Первая»
  • Сергей Ковбасюк, Ph.D., профессор РЭШ