Банки-склянки или новый кризис? Что ждет мировую банковскую систему

Константин Цыганков

автор телепрограммы «ФаниМани», ведущий программ «Деньги-24» и «Доля Капиталиста» Екатерина Власова

заместитель руководителя аналитического центра АО «ДОМ.РФ» Арсений Мишин

Ph.D., доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Артем Перминов

старший аналитик УК «Первая» Сергей Ковбасюк

Ph.D., профессор РЭШ

Что стало причинами сложностей банков в США и ЕС? Насколько вероятны риски масштабирования кризиса и каковы эффекты для развивающихся стран? Обсудили эксперты в городских лабораториях ВЭБ.РФ в клубе «Молодых экономистов».

предоставлено пресс-службой