Фунт сделал лихой финт

Фунт стерлингов подскочил до нового 10-месячного максимума по отношению к доллару, а евро достиг самого высокого уровня за два месяца, поскольку американская валюта продолжает находиться под прессом рыночных прогнозов, предполагающих, что конец цикла повышения ставок в США близок. Пара GBP/USD, преодолев важный уровень сопротивления, поднялась на 0,6%, до 1,2486 доллара — самого высокого уровня с июня 2022 года.

«Уровень 1,2448 к доллару был сильнейшим техническим сопротивлением. Это максимум, зафиксированный дважды в этом году, — заявил Reuters Джо Такки из компании Argentex. — Пробитие этого уровня означает достижение точки инициации для дальнейших покупок фунта.»

Доллар ослаб также против большинства других европейских валют.

«Мы предупреждали, что валютный курс не отражает того, что происходит со ставками, и у доллара еще есть возможность для дальнейшего ослабления, — сказал Дерек Халпенни из MUFG. — Краткосрочные спрэды между валютами Европы и США больше соответствуют торговле в паре евро/доллар вблизи 1,10-1,15 доллара.»

Согласно CME Fedwatch, рынки закладывают в цены 45% вероятности, что ставки ФРС останутся на текущем уровне (4,75-5%) до июля — в течение этого времени пройдут три заседания Комитета по открытым рынкам. Вероятность того, что ставки будут на уровне 4,5-4,75%, оценивается рынками в 15%, а на уровне 5%-5,25% — в 35%.

Впрочем, пишет express.co.uk, фунт стал самой эффективной валютой среди развитых экономик в этом году — он вырос на 2,3% по отношению к доллару, опередив конкурирующие валюты в так называемой группе экономик G10 вопреки скептицизму относительно перспектив британской экономики. В результате Банк Англии и Управление по бюджетной ответственности (OBR) за минувший месяц улучшили свои прогнозы: OBR заявил, в частности, что Великобритания избежит рецессии в этом году. А Франческо Песоле, валютный стратег ING, заявил Telegraph: «Фунт станет самой эффективной валютой первого квартала 2023 года, прибавив 2,5 % по отношению к доллару. Наряду с улучшением экономических перспектив, стерлинг определенно извлекает выгоду из убежденности рынка в том, что Банку Англии необходимо будет продолжать повышать ставки».

Трейдеры считают, что существует 75-процентная вероятность того, что процентные ставки увеличатся на 0,25 процентных пункта в мае. Они также оценивают как 52-процентную вероятность еще одного повышения ставки на такую же величину в июне.

Британская экономика держит фунт на уровне

Как указывает аналитик TeleTrade Владимир Ковалёв, британский фунт по отношению к доллару на текущей неделе превысил очень важный уровень — 1,2450. Котировки поднимались на 6% менее чем за месяц — с 8 марта. Они достигали 1,2520, что с технической точки зрения открывает путь к следующему сильному рубежу 1,2680.

Такая динамика, объясняет эксперт, связана с обеими составляющими пары GBP/USD. Доллар «солирует», фунт «подпевает». Общее падение «американца» с начала марта вызвано банковским кризисом и предположениями о прекращении из-за него роста процентной ставки ФРС США. Но индекс доллара USDX к основным валютам за этот период падал с 105,9 до 101,1 п., то есть на 5%. А дополнительное укрепление на 1% по сравнению с ним фунт добавил от себя лично.

Дело, в частности, в том, что экономика Туманного Альбиона демонстрирует неплохую динамику, подтверждает Ковалёв. Вышедшие 31 марта данные показали рост ВВП IV квартала в годовом исчислении на 0,6% против 0,2% в предыдущий период, и в квартальном исчислении — на 0,1% против минус 0,3% соответственно.

Учитывая малую безработицу -3,7%, которая держится с осени 2022, у Банка Англии есть потенциал повышения процентной ставки, составляющей сейчас 4,25%. Это ниже, чем в США, где она 5%, но здесь «нет худа без добра» для фунта — возможность и необходимость более существенного увеличения ставки, чем в США. Центробанки тем самым борются с инфляцией, но в Великобритании она пока намного выше, чем в Штатах — 10,4% и 6% соответственно.

Таким образом, говорит Владимир Ковалёв, можно предположить, что британец ещё даст вполне лихой ответ на вопрос «Почём фунт?». Тем более, что 5 апреля вышли негативные данные об изменении в марте числа занятых вне сельского хозяйства в США от института ADP. Оно повысилось только на 145 тыс. при росте в феврале на 261 тыс. И теперь основное внимание на текущей неделе будет приковано к аналогичным официальным показателям, выходящим 7 апреля. Прогнозируемый параметр — 240 тыс., и если фактический окажется хуже, доллар может получить новый удар, считает эксперт. В случае же коррекции, при сохранении общего тренда на укрепление, фунт может опуститься к сильным уровням поддержки 1,2270-1,2330.

Ставка вверх — и фунт вверх

Валютная пара GBP/USD начала восходящее движение с 8 марта, подтверждает финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов. Но она не смогла закрепиться ниже отметки 1,18400, откуда наблюдались покупки крупных участников в январе этого года. После этого валютная пара GBP/USD, дойдя уровня 1,24300, не смогла его преодолеть и снова вернулась в коридор.

После выхода американской статистики, указывающей на снижение экономической активности в производственном секторе, а также после опубликования отчета о новых заказах на промышленные товары, которые сократились в феврале на 0,7%, до 536,4 млрд долл., стало понятно, что Федезерв не будет активно повышать ставку и скорее всего может взять паузу. К тому же, указывает аналитик, большинство инвесторов, которые использовали доллар как защитный актив, после стабилизации ситуации в американской банковской системе начали перераспределять средства в рисковые активы, уходя от доллара.

Естественно, говорит Кравцов, если ситуация в американском банковском секторе усугубится, то держатели депозитов станут снимать денежные средства и спрос на доллар увеличится, что приведет к ослаблению других валют по отношению к нему. Укрепление британского фунта связано прежде всего с тем, что статистические экономические данные свидетельствуют о восстановлении британской экономики, и в ближайшее время рецессия не предвидится. Аналитики ожидают стабильного роста ВВП Англии, хотя ранее прогнозировалось снижение.

Кроме того, на увеличение стоимости английской валюты работает решение Банка Англии продолжать политику повышения процентной ставки, поскольку темпы инфляции в стране высоки. Вероятность того, что регулятор увеличит ставку на 25 базисных пунктов на заседании 11 мая, уже оценивается в 80%, и это будет способствовать укреплению GBP/USD в ближайшем месяце, отмечает Антон Кравцов.

С точки зрения технического анализа, говорит он, валютная пара GBP/USD преодолела уровень 1,24300 и двигается к ближайшему диапазону, где могут возникнуть продажи — 1,26100-1,26600. Если ей удастся закрепиться выше, то вполне вероятно укрепление английской валюты до отметки 1,29500. Если валютная пара GBP/USD начнет нисходящее коррекционное движение, то возможность покупки британского фунта стоит искать в диапазоне от 1,22800 до 1,24000.