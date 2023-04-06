Доллар уперся в Силуанова

События на валютном рынке Московской биржи сегодня развивались по неблагоприятному для рубля сценарию. Уже на утренней сессии российская валюта продолжила дешеветь, и к открытию основных торгов в 10:00 мск преодолела отметку 80 руб. за доллар. А это не только важный психологический уровень; здесь проходит верхняя граница восходящего от начала года коридора по паре доллар-рубль.

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При пробое преграды у многих игроков, ставивших на укрепление рубля, стали срабатывать стоп-заявки, ограничивающие убытки. Это придало доллару силы и позволило ему в районе обеда уйти чуть выше 81 рубля.

Но тут со словесной поддержкой «россиянина» выступил министр финансов РФ Антон Силуанов, заявивший о грядущей смене тренда на ослабление рубля.

«Цены сейчас повысились на наши энергоносители, и это сигнал, что будет больше валюты поступать в страну. Соответственно, это будет приводить к тому, что курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению», — цитирует министра «Интерфакс».

Это, конечно, далеко не новость. Трейдеры прекрасно знают, что приток валюты в страну скоро увеличится. Но произойдет это ближе к концу месяца, когда экспортеры будут аккумулировать рубли под выплаты налогов и зарплат. А вот завтра Минфин в полтора раза уменьшит объем продажи юаней в рамках бюджетного правила. И значит, серьезный дефицит предложения валюты на рынке может сохраняться в течение еще какого-то времени. Кроме того, остается открытым вопрос, хватит ли «дополнительных» нефтяных долларов и юаней для того, чтобы компенсировать возросший спрос на валюту со стороны импортеров и западных компаний, выводящих вырученные от продажи российских активов средства.

Речь Силуанова, однако, насторожила рублевых «медведей». Ранее после подобных слов на рынке неоднократно и неожиданно появлялся крупный продавец валюты, который быстро разворачивал курс в противоположенную сторону. Трейдеры тогда подозревали, что это кто-то из крупных госкомпаний-экспортеров сбрасывал по просьбе монетарных властей значительную часть своих валютных запасов.

Не исключено, что экспортеры и сами выйдут на торги, желая воспользоваться очень выгодным для них курсом.

Против дальнейшей краткосрочной покупки долларов и юаней играет и сильная перепроданность рубля. Многие спекулянты, работающие по техническому анализу, вновь начали покупать его против доллара и юаня в расчете на отскок. Но если курс уйдет в район 81,5-82 руб. за доллар, эти игроки снова будут крыть свои позиции с убытком, что лишь ускорит девальвацию.

Стабильность рынка облигаций говорит о том, что трейдеры не ждут от Банка России серьезного повышения ключевой ставки, которое могло бы значительно укрепить рубль, сделав более выгодными вложения в рублевые инструменты. Ни для кого не секрет, что Банк России одной из основных своих целей видит борьбу с инфляцией, ведя ее часто в ущерб экономическому росту. Девальвационные процессы всегда приводят к росту цен.

Однако не все аналитики опасаются значительно всплеска инфляции в ближайшие месяцы. Впереди май, а за ним и лето, когда начинают дешеветь овощи и фрукты, а значительная часть граждан переходит на частичное «питание с огорода». Кроме того, у населения просто нет средств, чтобы сохранять на прежнем уровне потребление товаров в случае их удорожания.

Технический анализ говорит, что пара доллар-рубль с середины декабря прошлого года торгуется в долгосрочном восходящем тренде без признаков его слома. За это время рубль обесценился примерно на четверть. Но небольшое коррекционное укрепление рубля в самое ближайшее время очень вероятно.