Доллар за 80. Будет ли дальше падать рубль?

Последний год «россиянин» демонстрирует повышенную волатильность, что не может не тревожить как население страны, так и участников рынка. За первые три месяца 2023-го в паре с американским долларом российская валюта потеряла уже 15%. На торгах 6 апреля курс USD/RUB впервые за год пробил вверх психологически важный уровень 80. О причинах всплеска волатильности рубля, возможных для него дальнейших сценариях, а также о наиболее перспективных стратегиях в отношении сбережений мы поговорили с ведущим аналитиком Freedom Finance Global Натальей Мильчаковой.

- Что, как вы думаете, стало поводом для наблюдаемого ослабления рубля?

- Мы отслеживаем тренд на снижение российской валюты к доллару уже на протяжении нескольких месяцев и можем сделать вывод, что одна из основных причин этого — недостаток долларовой ликвидности на российской бирже. Дело в том, что доходы экспортоориентированных компаний в валюте с конца 2022 года сокращались ввиду уменьшения объема продаж за рубеж, к тому же цены на нефть и другие энергоносители падали. Кроме того, для российских экспортеров перестало действовать обязательство реализовывать на рынке свою валютную выручку. Часть этих компаний предпочла расчеты в юанях: на них приходится уже 16% экспорта. В свою очередь, для импортеров переход от традиционных способов расчетов в долларах не может стать быстрым по объективным причинам. Правительство возобновило пополнение Фонда национального благосостояния за счет закупки преимущественно китайской валюты. Все это привело к острому дефициту предложения валюты при повышенном спросе и оказало давление на курс рубля. Параллельное укрепление китайского юаня из-за его повышенной востребованности ведет к тому, что граждане предпочитают для хранения своих сбережений альтернативные резервные валюты. Однако в текущих условиях надежность и целесообразность размещения средств в российской юрисдикции оказывается под большим вопросом.

- А какой инструмент вы считаете оптимальным этих целей?

- Россияне традиционно отдавали приоритет доллару и евро как универсальным защитным активам в периоды нестабильности курса рубля. Однако с прошлого года покупка и дальнейшее хранение этих инструментов в РФ сопряжены с определенными и достаточно жесткими ограничениями, поэтому держать валюту в российской юрисдикции на сегодня я бы не рекомендовала. Отметим, что граждане России уже в прошлом году начали активно переводить свои сбережения на депозиты в банках других государств. Я убеждена, что наиболее надежными в этом смысле являются банки дружественных стран, прежде всего СНГ. А из государств этого содружества оптимальной для размещения средств российских граждан является банковская система Казахстана. В стране переводы и выдача наличной валюты производятся без ограничений, а все на вклады действует государственная гарантия, то есть можно быть полностью уверенным, что с вашими средствами ничего не случится, как бы ни сложилась судьба конкретного банка. Да и по этому поводу тревожиться не приходится, так как экономику республики отличает завидная устойчивость, которая подтверждена высокими рейтингами ведущих агентств.

- Какой вы видите дальнейшую динамику российской валюты?

- Долгие годы движения курса рубля были тесно привязаны к движениям нефтяных котировок, но в нынешних условиях этот фактор, как и макроэкономический фон, не являются для российской валюты определяющими. Экономисты вообще не очень любят давать определенные прогнозы, но в ситуации, когда большинство тенденций на российском рынке задают геополитические факторы, это особенно затруднительно. Однако я бы не исключала, что доллар в паре с рублем в обозримой перспективе достигнет 90. Этот тренд подхлестнет тенденцию к открытию гражданами РФ счетов за границей, в частности в уже упомянутом Казахстане, где финансовая система позволяет конвертировать рубль по наиболее привлекательному курсу.

- Есть ли на сегодня у государства инструментарий для регулирования курса рубля и сдерживания его девальвации?

- Объективных поводов для роста рубля не появится, пока импортерам не удастся перевести большинство операций на расчеты в юанях или не будет решена проблема с недостатком ликвидности. А решение обеих этих задач дело непростое и небыстрое. В то же время действенные инструменты для стабилизации курса у государства, безусловно, остаются. Достаточно вспомнить шаги финансовых властей по сдерживанию падения рубля весной 2022-го. В то же время текущее ослабление российской валюты не столь критично для государства, так как оно не влечет за собой разгона инфляции. Если это положение вещей изменится к худшему, я не исключала бы достаточно решительных мер по ее стабилизации со стороны властей.