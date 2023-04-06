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Доллар за 80. Будет ли дальше падать рубль?

6 апреля 2023, 22:09

На протяжении нескольких последних лет рубль сохранял за собой статус одной из наиболее стабильных денежных единиц, по крайней мере на развивающихся рынках.

Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова

Последний год «россиянин» демонстрирует повышенную волатильность, что не может не тревожить как население страны, так и участников рынка. За первые три месяца 2023-го в паре с американским долларом российская валюта потеряла уже 15%. На торгах 6 апреля курс USD/RUB впервые за год пробил вверх психологически важный уровень 80. О причинах всплеска волатильности рубля, возможных для него дальнейших сценариях, а также о наиболее перспективных стратегиях в отношении сбережений мы поговорили с ведущим аналитиком Freedom Finance Global Натальей Мильчаковой.

- Что, как вы думаете, стало поводом для наблюдаемого ослабления рубля?

- Мы отслеживаем тренд на снижение российской валюты к доллару уже на протяжении нескольких месяцев и можем сделать вывод, что одна из основных причин этого — недостаток долларовой ликвидности на российской бирже. Дело в том, что доходы экспортоориентированных компаний в валюте с конца 2022 года сокращались ввиду уменьшения объема продаж за рубеж, к тому же цены на нефть и другие энергоносители падали. Кроме того, для российских экспортеров перестало действовать обязательство реализовывать на рынке свою валютную выручку. Часть этих компаний предпочла расчеты в юанях: на них приходится уже 16% экспорта. В свою очередь, для импортеров  переход от традиционных способов расчетов  в долларах не может стать быстрым по объективным причинам. Правительство возобновило пополнение Фонда национального благосостояния за счет закупки преимущественно китайской валюты. Все это привело к острому дефициту предложения валюты при повышенном спросе и оказало давление на курс рубля. Параллельное укрепление китайского юаня из-за его повышенной востребованности ведет к тому, что граждане предпочитают для хранения своих сбережений альтернативные резервные валюты. Однако в текущих условиях надежность и целесообразность размещения средств в российской юрисдикции оказывается под большим вопросом.

- А какой инструмент вы считаете оптимальным этих целей?

- Россияне традиционно отдавали приоритет доллару и евро как универсальным защитным активам в периоды нестабильности курса рубля. Однако с прошлого года покупка и дальнейшее хранение этих инструментов в РФ сопряжены с определенными и достаточно жесткими ограничениями, поэтому держать валюту в российской юрисдикции на сегодня я бы не рекомендовала. Отметим, что граждане России уже в прошлом году начали активно переводить свои сбережения на депозиты в банках других государств. Я убеждена, что наиболее надежными в этом смысле являются банки дружественных стран, прежде всего СНГ. А из государств этого содружества оптимальной для размещения средств российских граждан является банковская система Казахстана. В стране переводы и выдача наличной валюты производятся без ограничений, а все на вклады действует государственная гарантия, то есть можно быть полностью уверенным, что с вашими средствами ничего не случится, как бы ни сложилась судьба конкретного банка. Да и по этому поводу тревожиться не приходится, так как экономику республики отличает завидная устойчивость, которая подтверждена высокими рейтингами ведущих агентств.

- Какой вы видите дальнейшую динамику российской валюты?

- Долгие годы движения курса рубля были тесно привязаны к движениям нефтяных котировок, но в нынешних условиях этот фактор, как и макроэкономический фон, не являются для российской валюты определяющими. Экономисты вообще не очень любят давать определенные прогнозы, но в ситуации, когда большинство тенденций на российском рынке задают геополитические факторы, это особенно затруднительно. Однако я бы не исключала, что доллар в паре с рублем в обозримой перспективе достигнет 90. Этот тренд подхлестнет тенденцию к открытию гражданами РФ счетов за границей, в частности в уже упомянутом Казахстане, где финансовая система позволяет конвертировать рубль по наиболее привлекательному курсу.

- Есть ли на сегодня у государства инструментарий для регулирования курса рубля и сдерживания его девальвации?

- Объективных поводов для роста рубля не появится, пока импортерам не удастся перевести большинство операций на расчеты в юанях или не будет решена проблема с недостатком ликвидности. А решение обеих этих задач дело непростое и небыстрое. В то же время действенные инструменты для стабилизации курса у государства, безусловно, остаются. Достаточно вспомнить шаги финансовых властей по сдерживанию падения рубля весной 2022-го. В то же время текущее ослабление российской валюты не столь критично для государства, так как оно не влечет за собой разгона инфляции. Если это положение вещей изменится к худшему, я не исключала бы достаточно решительных мер  по ее стабилизации со стороны властей.