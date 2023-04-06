Американскому доллару вынесли вердикт

Доллар США может ослабеть еще на 15% в ближайшие полтора года, считают аналитики финансовой компании Eurizon SLJ Capital. Автор исследования Стивен Джен поясняет, что в течение ближайших 4-6 кварталов, то есть приблизительно к лету 2024 года, американская валюта может ослабеть еще на 10-15%, потому что ввиду замедляющейся инфляции центробанк США — Федеральная резервная система (ФРС) может уже в этом году начать снижать ключевую ставку, что и приведет к ослабеванию доллара.

«По мере потери американским долларом циклической поддержки и ослабевания «поддерживающего течения» будут вновь обнажаться знакомые структурные изъяны США», — пишет Стивен Джен во вступительной части аналитической записки для клиентов своей компании.

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В феврале инфляция в США, если судить по индексу потребительских цен (CPI), замедлилась в соответствии с прогнозами — до 6% в годовом выражении. Данные по инфляции появились накануне мартовского повышения учетной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в самый разгар банковского кризиса, вызванного банкротством Silicon Valley Bank. Максимальной инфляция была в июне 2022 года, когда CPI показывал 9,1% в годовом выражении, что является максимумом с ноября 1981 года. Однако к четвертому кварталу этого года, прогнозирует Джен, она снизится более чем вдвое и будет ниже 4%.

«Мы полагаем, что инфляция будет замедляться приблизительно теми же темпами, какими она разгонялась в 2021 года и первой половине 2022 года», — пишет Стивен Джен.

К прогнозам Джена в Америке относятся внимательно, потому что именно он является автором теории «улыбки доллара». По этой теории, кривая изменения валюты США напоминает улыбку: во время финансовых потрясений и роста спроса она дорожает, а в промежутках между ними идет вниз и как бы провисает. Сейчас американский доллар явно находится на пути к нижней точке этой «улыбки».

Джен считает, что ФРС и ЕЦБ, главный банк ЕС, приблизились или уже даже миновали пик цикла жесткой монетарной политики и что в недалеком будущем, возможно, уже во второй половине текущего года, они могут начать снижать ключевую ставку.

В текущем цикле монетарной политики ФРС 9 раз поднимала ставку. Эти подъемы вместе с ухудшением ситуации на кредитном рынке, вызванном банковским кризисом, говорят о том, что инфляция тоже миновала пик и уже движется вниз.

Индекс доллара (USDX), отслеживающий курс американской валюты к корзине из 6 наиболее сильных валют (евро, иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка), за последние 4 недели опустился на 2,46%. В прошлом году, напоминает Business Insider, он достиг 7,9%. Следующие полтора года, считают в Eurizon, американская валюта может потерять еще 10-15%.

«Главный вывод заключается в том, — объясняет Стивен Джен свой прогноз, — что в полном соответствии с нашей теорией улыбки доллара слабеющая инфляция загонит его в самую нижнюю часть кривой. Это означает 10% снижения в этом году и продолжение снижения в следующем году».