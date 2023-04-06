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Губная помада против STOXX 600 и Nasdaq

Глеб Баранов
обозреватель Expert.ru
6 апреля 2023, 00:27

На страхах рецессии акции Европы закрыли в минус третий день подряд. Но для индустрии роскоши времена отнюдь не плохи: состояние богатейшего человека мира – главы LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton Бернара Арно – вчера впервые превысило $200 млрд

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