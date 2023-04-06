Губная помада против STOXX 600 и Nasdaq

Европейские фондовые индексы с самого начала этой недели закрывают торги падением. Вчера германский DAX потерял еще 0,53%, французский CAC 40 – 0,39%, а французский FTSE MIB – 0,59%. Общеевропейский индекс STOXX 600 упал на 0,16%.

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