Европейские фондовые индексы с самого начала этой недели закрывают торги падением. Вчера германский DAX потерял еще 0,53%, французский CAC 40 – 0,39%, а французский FTSE MIB – 0,59%. Общеевропейский индекс STOXX 600 упал на 0,16%.
Губная помада против STOXX 600 и Nasdaq
На страхах рецессии акции Европы закрыли в минус третий день подряд. Но для индустрии роскоши времена отнюдь не плохи: состояние богатейшего человека мира – главы LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton Бернара Арно – вчера впервые превысило $200 млрд
Piqsels
Реклама
Новости партнеров