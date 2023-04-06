Вкладчики не хотят больше кормить банки

На улице фондов денежного рынка, открытых взаимных фондов, инвестирующих средства в краткосрочные долговые ценные бумаги и созданных для краткосрочных потребностей, сейчас большой праздник. После мартовского банкротства Silicon Valley Bank и еще двух американских банков в них потек бурный поток денежных средств перепуганных инвесторов, пытающихся защитить свои деньги. Как считают экономисты и аналитики Barclays Plc, в эти фонды вложат в течение этого и следующего годов 1,5 трлн долларов.
Наиболее надежными представляются сейчас правительственные денежные фонды, которые вкладывают активы в казначейские векселя и прочие государственные ценные бумаги и поэтому фактически не имеют риска. Именно в такие фонды сейчас несут больше всего денег напуганные банковским кризисом инвесторы. Исход из банков и основных фондов, которые могут покупать и более рисковый долг, усилит тенденцию. Понять инвесторов несложно: они ищут как можно больше безопасности и как можно выше процентные ставки.
«Мы ожидаем резкого увеличения балансов фондов денежного рынка в течение следующего года,- написал в аналитической записке для клиентов Barclays стратег по денежным рынкам Джозеф Эбейт.- Несмотря на то, что страхи перед банковским кризисом ослабли, они привлекли внимание этой депозитной прослойки. Институциональные инвесторы обратили внимание на то, что они не получают достаточной компенсации за то, что рискуют своими деньгами, держа их на банковских счетах более 250 тысяч долларов».
Объем денег, перекочевавших в марте во все фонды денежного рынка, побил рекорд: за три недели им принесли приблизительно 304 млрд долларов. По состоянию на 29 марта, по данным Investment Company Institute, их активы достигли рекордных 5,2 трлн долларов.
Инвесторы обнуляли свои депозитные счета в банках, потому что процентные ставки по ним существенно уступают ставкам в фондах денежных рынков, оказавшихся лучше приспособленными к очень агрессивному циклу роста учетной ставки.
Одним из мест вложения денег в правительственных денежных фондах считают, например, обратное репо, т.е. продажу актива с обязательством обратного его выкупа через определенное время.