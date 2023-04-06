Вкладчики не хотят больше кормить банки

На улице фондов денежного рынка, открытых взаимных фондов, инвестирующих средства в краткосрочные долговые ценные бумаги и созданных для краткосрочных потребностей, сейчас большой праздник. После мартовского банкротства Silicon Valley Bank и еще двух американских банков в них потек бурный поток денежных средств перепуганных инвесторов, пытающихся защитить свои деньги. Как считают экономисты и аналитики Barclays Plc, в эти фонды вложат в течение этого и следующего годов 1,5 трлн долларов.

Наиболее надежными представляются сейчас правительственные денежные фонды, которые вкладывают активы в казначейские векселя и прочие государственные ценные бумаги и поэтому фактически не имеют риска. Именно в такие фонды сейчас несут больше всего денег напуганные банковским кризисом инвесторы. Исход из банков и основных фондов, которые могут покупать и более рисковый долг, усилит тенденцию. Понять инвесторов несложно: они ищут как можно больше безопасности и как можно выше процентные ставки.