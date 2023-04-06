Китайский автоконцерн Great Wall удвоил продажи произведенных под Тулой автомобилей Haval

Производящая внедорожники Haval на заводе под Тулой китайская компания Great Wall в январе-марте этого года нарастила продажи машин тульского производства в России в два раза по сравнению с тем же периодом 2021 года, до 16 639 единиц.

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Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Отмечается, что доля бренда на российском рынке выросла в первом квартале 2023 года до 10,8% с 3% в январе-марте 2022-го. С учетом ввезенных в Россию автомобилей продажи Haval в РФ в этот приод составили 17 671 (рост на 109,3%). По итогам 2022 года было продано 33 642 автомобиля (снижение на 14% к 2021 году).

Завод Haval на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области был введен в эксплуатацию в июне 2019 года, инвестиции в первую очередь предприятия составили свыше $500 млн. Для китайского бренда завод под Тулой стал первым зарубежным предприятием с полным циклом производства. Сейчас там выпускаются пять моделей Haval — кроссоверы F7 и F7x, Dargo и Jolion, а также рамный внедорожник H9.

К началу 2023 года дилерская сеть Haval в РФ насчитывала 121 официальный центр.