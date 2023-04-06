Кредиты и инкассация в зонах бедствий: ЦБ упростил банкам открытие мобильных офисов

Банк России упростил порядок открытия банками передвижных пунктов кассовых операций и расширил перечень услуг, которые вправе осуществлять мобильный офис. Соответствующее указание регулятора вступит в силу с 1 октября, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Статья по теме: Сбер сообщил адреса первых банкоматов в Крыму

«Изменения позволят кредитным организациям расширить возможности по оказанию банковских услуг на отдаленных и малонаселенных территориях, в зонах бедствий и чрезвычайных ситуаций. Мобильный офис сможет дополнительно проводить операции по кредитованию граждан, переводы по их счетам и без открытия банковского счета, осуществлять кассовое обслуживание в полном объеме, предоставлять услуги инкассации компаниям», — сообщили в ЦБ.

Кредитная организация будет вправе самостоятельно определять количество сотрудников, работающих в мобильном офисе. Ранее там должны были работать не менее двух человек. Кроме того, в указании ЦБ говорится, что не допускается открытие мобильных офисов за пределами территории РФ. Также запрещено открывать их небанковским кредитным организациям.