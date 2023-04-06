Курс доллара превысил отметку в 80 рублей впервые с середины весны прошлого года

Американская валюта поднялась выше 80 рублей впервые с 18 апреля прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

На 9:22 курс доллара составил 80,07 рублей, что на 23 копейки выше уровня закрытия вчерашних торгов. Юань растет до 11,63 рубля, евро поднялся до 87,5 рубля.

По словам главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егора Жильникова, давление на позиции российской валюты оказывает ряд факторов, несмотря на высокие цены на нефть и ослабление доллара на глобальных рынках. «Во-первых, это задержки в экспортных потоках, а также восстанавливающийся импорт в Россию. Во-вторых, это повышенный спрос на валюту у банков, ввиду чего наблюдался всплеск в объемах операций своп с ЦБ. В-третьих, это последующее снижение Минфином продаж валюты на фоне роста нефтяных котировок», — цитирует эксперта «Интерфакс». Аналитик отметил, что сейчас наблюдается рост спроса на менее ликвидные дружественные валюты, что связано с притоком розничных инвесторов в торговлю ими. По мнению Жильникова, текущая динамика на валютном рынке, скорее всего, носит точечный эффект.