Минэкономразвития готовится «поднять» 10 трлн рублей на инвестиции

Объем инвестиций в проекты технологического суверенитета с опорой на банковское финансирование может достичь 10 трлн рублей, следует из заявления Минэкономразвития. У министерства уже есть взаимопонимание с ЦБ по поводу снижения уровня риска для проектов технологического суверенитета.

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«Внесенная в правительство РФ таксономия проектов технологического суверенитета обеспечит создание конкурентоспособных промышленных и потребительских товаров по критически важным направлениям на территории страны. Благодаря регуляторным послаблениям, объем инвестиций в такие проекты может достичь 10 трлн рублей», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы министерства по итогам встречи его главы Максима Решетникова с представителями российских банков.

По словам министра, у Минэкономразвития есть взаимопонимание с Центральным банком по поводу снижения риск-весов (уровня риска) для инвестирующих в проекты таксономии банков по кредитам в зависимости от приоритета и кредитного качества инструмента.

«По нашим прогнозам, за счет проектов технологического суверенитета текущий портфель банков может вырасти на 10 трлн рублей», — сказал на встрече Решетников.

Он также напомнил про уже действующие меры поддержки инвестиционной активности, среди которых: соглашения о поощрении капиталовложений, инвестиционная таможенная льгота и Фабрика проектного финансирования.

Кроме этого, говорится в сообщении, прорабатывается вопрос создания фондов акционерного капитала для помощи инвесторам в замещении части собственных средств.

Кое-что о фондах и подробнее о таксономии

Как напоминает член экспертного совета по защите прав розничных инвесторов, инвест-советник в реестре ЦБ РФ Юлия Кузнецова, 26 января 2023 года глава ВЭБ Игорь Шувалов объявил, что в России в ближайшее время появятся фонды акционерного капитала для вложений в крупные проекты. Суммарный объем инвестиций в данные фонды может составить до 200 млрд рублей.

Участниками фондов акционерного капитала станут крупнейшие банки с госучастием совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ, сообщил тогда первый замминистра экономического развития Илья Торосов. Фонды будут использоваться при финансировании новых проектов фабрики проектного финансирования (другой инструмент ВЭБа для поддержки крупных проектов), с недостатком акционерного капитала, пояснил Торосов.

Создание таких фондов может стать новым механизмом ускорения инвестиционного процесса за счет расширения возможностей финансирования приоритетных для экономики инициатив, поясняет Юлия Кузнецова.

Кстати, обращает внимание эксперт, на заседании президиума Государственного совета Владимир Путин отметил большую работу Минэкономразвития и Банка России по так называемой таксономии — то есть по формированию прозрачных критериев и стандартов для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации. Результатом станут более низкие — это не значит низкие по качеству — требования к банкам по кредитованию промышленности, а значит, кредиты станут доступнее.

Это говорит и о том, указывает Юлия Кузнецова, что для проектов технологического суверенитета процентные ставки будут снижены и возможность взять «недорогой» кредит будет увеличена. «Также предполагаю, что и процедура кредитования будет значительно проще для данный целей», — говорит она.

И подробно о фондах

Фонд акционерного капитала создается для того, чтобы недостаток собственных средств инвестора и инициатора проекта можно было дополнить деньгами коммерческих банков и ВЭБ.РФ (Государственной корпорации развития), указывает Станислав Бовт, финансовый аналитик группы компаний CMS. Собственных средств у инициатора проекта может быть менее 10% — в отличие от Фабрики проектного финансирования ВЭБа, где акционер должен иметь не менее 15% собственного капитала.

В прошлом году Фабрике было выделено 120 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. По итогам прошлого года и в начале нынешнего при участии ВЭБа успешно реализованы проекты: новый терминал аэропорта в Новом Уренгое, реконструкция трамвайной сети в Таганроге, 124 новых автобуса в Улан-Удэ, три новые школы в Белгородской области.

Что касается банковского капитала, ВЭБ гарантирует минимальную доходность по инвестированию банков в фонды акционерного капитала на уровне не менее 4% годовых. В этом случае учитываются риски и распределение прибыли между предприятиями и кредитными организациями. Также имеется в виду, что в рамках финансирования банки будут применять пониженные коэффициенты риска по вложениям при расчете обязательных нормативов. «Мне представляется, что с учетом поддержки государства рост инвестиций в техносектор будет расти в регионах, где имеется большой потенциал для структурной модернизации экономики», — прогнозирует Станислав Бовт.

Что способна дать реализация инициативы идеи МЭР

«По нашим оценкам, — говорит Алексей Порошин, член генсовета «Деловой России», генеральный директор First Investonomika, — каждый год в России реализуется порядка 30-40 тыс. инвестиционных проектов. Экономика всё больше становится проектнориентированной, но каждый год российской инвестиционной экономике не хватает капиталов. И каждый год мы говорим о том, что России нужно поставить экономику на инвестиционные рельсы. На текущий момент инвестиции составляют всего порядка 17% валового внутреннего продукта. За последние три года дефицит инвестиций составил 33 трлн руб.», — отмечает он.

На протяжении последних лет каждый год происходит изъятие средств из экономики. Бизнес и население размещает на депозиты порядка 7 — 10 трлн руб., отмечает эксперт. Банки в России — расчетные институты и не являются инвестиционными. Инвестиционные кредиты банков составляют всего порядка 1 трлн руб. Этого катастрофически мало. Если задействовать полностью инструменты проектного финансирования, то, по расчетам Алексея Порошина, можно нарастить инвестиции до 15-20 трлн руб. и профинансировать основные проекты технологического суверенитета.