Минобороны сообщило оперативные данные о ходе СВО на Украине

Министерство обороны России на брифинге 6 апреля сообщило оперативные данные о ходе специальной военной операции, которая продолжается на Украине.

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за последние сутки на Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 20 украинских военнослужащих, 2 автомобиля и самоходная гаубица «Акация».

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка (ЛНР).

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях пресечена попытка контратаки украинских войск. Ударами оперативно-тактической авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям украинских войск в районах населённых пунктов Угледар (ДНР), Марфополь и Загорное (Запорожская область). Пресечена попытка штурмовой группы противника контратаковать в направлении населённых пунктов Водяное и Никольское (ДНР). Противник потерял до 35 человек, 2 бронемашины и 2 гаубицы (Д-20 и Д-30).

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений, ударов оперативно-тактической авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнеметных систем Южной группировки войск уничтожены более 140 украинских военнослужащих, 8 автомобилей, 3 боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация», гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населённого пункта Сергеевка (ДНР) уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 107-й реактивной бригады ВСУ.

Российские войска пресекли попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) войск ВСУ в Брянской области. Согласно данным ведомства, 6 апреля в 08.30 мск подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа совместно с пограничным нарядом пограничного управления ФСБ РФ по Брянской области пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ численностью более 15 боевиков на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Случовск. В ходе боестолкновения огнём артиллерии Западного военного округа противнику нанесено поражение, диверсионная группа была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины. Потерь среди российских военнослужащих нет.

Кроме того, Конашенков сообщил, что киевский режим намеренно уничтожил своих военнослужащих, чтобы предотвратить попытку отступить с занимаемых позиций. По его данным, 5 апреля под Авдеевкой подразделения Южной группировки российских войск вели активные действия по захвату опорного пункта противника.

В ходе боя командир находившегося на опорном пункте подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ обратился по открытому каналу радиосвязи к российскому командованию, заявив о добровольном сложении его подразделением численностью 14 человек оружия и желании сдаться. Для безопасного выхода украинских военных были приостановлены боевые действия. С учётом темного времени суток украинских военнослужащих разместили в блиндаже до утра. Ночью украинская артиллерия открыла шквальный огонь по блиндажу. Было выпущено около 300 крупнокалиберных снарядов. Все 14 сложивших оружие украинских военных были убиты.

Российские системы ПВО перехватили за сутки 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены 11 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Таволжанка (Харьковская область), Кременная и Ковалевка (ЛНР), Никольское, Новоселовка и Пески (ДНР).

За всё время проведения СВО российские силы уничтожили 406 украинских военных самолётов, 228 вертолётов, 3 684 БПЛА, 415 ЗРК, 8 554 танка и других боевых бронированных машин, 1 078 боевых машин РСЗО, 4 515 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 9 319 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 5 апреля Конашенков сообщил, что истребительной авиацией ВКС РФ в районе населенного пункта Селидово (ДНР) был сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.