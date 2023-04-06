Московский производитель элементов фасада планирует утроить объемы производства

Компания «Главстрой фасад», открывшая в 2020 году в Москве производство алюминиевых элементов фасада, значительно нарастила объемы выпуска продукции и теперь планирует утроить их в ближайшие несколько лет. Об этом сообщил 6 апреля руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«В конце 2020 года производитель модульных фасадов компания "Главстрой Фасад" локализовала свое производство на территории Москвы. Здесь было создано более 100 рабочих мест. За два года средняя выработка достигла 25 изделий в смену, а годовой объем превышает 10 тысяч», — сказал Владислав Овчинский. По его оценке, на заводе установлено современное оборудование, которое позволяет обеспечить высокую точность и качество выпускаемой продукции. «Компания в ближайшие годы планирует увеличить в три раза объемы выпуска продукции и в два раза – количество рабочих мест», – подчеркнул глава департамента. Предприятие расположено в комплексе площадью 8 тыс. кв. м. В том числе, оно оснащено двумя обрабатывающими центрами с ЧПУ, которые бесперебойно ведут обработку модульных конструкций любой сложности: от окон до сложных модульных фасадных систем остекления. На заводе собирают элементы «под ключ», включая укладку утеплителя, вклейку стеклопакета и финишную герметизацию. Отметим, что в составе конструкций есть модули зацепления для робота-мойщика и дальнейшего сервисного обслуживания. У предприятия есть и свое конструкторское бюро.

По словам гендиректора компании Дмитрия Павельева, возможности предприятия позволяют строить здания высотой более 100 м со сложной геометрией архитектурной оболочки и в короткие сроки. «На всех этапах производства ведется контроль качества – от обработки деталей и сборки конструкций до выхода готовой продукции», — отметил он.

Добавим, что инвесторам Москвы доступно более чем 20 мер господдержки, в том числе субсидии и целевые займы.